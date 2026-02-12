สารวัตรหน้ารก แผงฤิทธิ์บลูลี่ลูกน้อง จนขอย้ายหนี อวดอุตริข้าคือเด็กนาย

ลือกระฉ่อนทั่วเมืองกรุง “สารวัตรหน้ารก” ค่ายเด็กผู้หญิง กรุนครบาล ทำตัวเหมือน “คางคกขึ้นวอ” เพิ่งได้เป็นสารวัตรค่ายใหญ่ได้ไม่กี่เดือน ”อหังการ-แผงฤทธิ์-อวดอุตริ“ สารพัดเรื่อง ทำตัวหูตั้งหางกระดก คิดว่าข้าใหญ่ ”แอคอาร์ต สมาร์ทด็อก“ ว่าข้าพเจ้าเป็น “นักเรียนนายร้อยสามพราน รุ่น 69” เติบโตเติบใหญ่มาจาก “สำนักงาน รอง ผบ.ตร.” บ้าเครื่องแบบ ลุแก่อำนาจ เหยียดทุกคนที่ไม่ใช่ “คนในรั้วสามพราน” ไม่เห็นหัวรุ่นพี่ ไม่สนความอาวุโส เกลียดนายร้อยอบรม เหยียบย่ำลูกน้อง หยามเกียรติหมิ่นศักดิ์ศรีผู้ใต้บังคับบัญชา ดูถูกดูแคลนพ่อแม่บุพการีคนในทีม หนักถึงขั้นลูกน้องอยู่ไม่ได้ เพราะใช้คำพูดฆ่าคน จนลูกน้องต้องวิ่งโร่ร้องไห้น้ำตานองหน้า “ขอร้องผู้กำกับ“ ช่วยย้ายผมออกนอกหน่วยที ทัังๆที่เด็กมันทำงานดี แต่มันทนอยู่กับความน่ารังเกียจของผู้เป็นนายไม่ไหว และกลัวใจตัวเองถึงจุดฟิวส์ขาด ว่า ถ้าทนอยู่กับนายแบบนี้ สักวันหนึ่งคงชักอาวุธประจำกายยิงกบาล ”ผู้บังคับบัญชาเฮงซวย“
“ท่านสารวัตรหน้ารก” ดูแลรับผิดชอบ “งานยาเสพติด” ดูแลพื้นที่ “บก.น.3-บก.น.7” แต่ชอบถือวิสาสะ “ออกอาละวาดตีปีกทั่วนครบาล” อ้างอย่างเดียวว่า “น.1 สั่ง” ทุกโรงพักเลยต้องโดดหนีตัวยาวไม่กล้ายุ่ง เพราะ “สารวัตรหน้ารก” อ้างชื่อ “รอง ผบ.ตร.” อ้างชื่อ “น.1” แล้วใครหน้าไหนจะกล้ายุ่ง
ฝากถึงท่าน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ทบทวนคำสั่งที ว่า ได้เคยสั่งงาน “สารวัตรหน้ารก” โดยตรงหรือไม่ ถ้าไม่เคย จงทราบไว้ด้วยว่า “ท่านโดยลูกน้องหน้ารกแอบอ้าง”