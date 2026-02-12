xs
xsm
sm
md
lg

ตร.แจ้งข้อหาอดีตครูเทนนิส ปาปลาร้าหน้า กกต. ผิด พ.ร.บ.ความสะอาด ปรับ 500 ก่อนปล่อยตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจคุมตัว “ลุงเทวา” อดีตครูสอนเทนนิสบุกปาปลาร้าหน้า กกต. สอบปากคำ พร้อมดำเนินคดีข้อหา พ.ร.บ.ความสะอาด ถูกปรับ 500 บาท ก่อนถูกปล่อยตัว

จากกรณีนายเทวา ศรีตะวัน อดีตครูสอนเทนนิส ปาถุงปลาร้าใส่ผนังอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระหว่างนายสนธิญา สวัสดี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและกำลังจะเข้าไปยื่นหนังสือที่ห้องร้องเรียน จนถุงปลาร้าจนแตกเกลื่อนพื้น โดยชี้ว่าที่ออกมาปาเพราะองค์กร กกต.เน่าเหม็น จัดการเลือกตั้ง69 ไม่ดีนั้น

ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (12 ก.พ.) มีรายงานว่า หลังจากเดกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ 191 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง ได้เข้าควบคุมตัวนายเทวา ก่อเหตุใช้ถุงบรรจุน้ำปลาร้าปาใส่กำแพงบริเวณด้านหน้าสำนักงาน กกต.ไปยังสถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ก่อนปรับเป็นเงินจำนวน 500 บาท โดยมีรายงานว่า มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นผู้ชำระค่าปรับให้ ทั้งนี้การสอบปากคำใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนที่นายเทวา ออกมาจากห้องปฏิบัติการสายตรวจ เพื่อมาพิมพ์ลายนิ้วมือ

มีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ประสานให้ทนายความเข้าช่วยเหลือทางคดีความแก่นายเทวา โดยศูนย์ทนายความฯระบุเพิ่มเติมว่า เวลา 13.23 น. ประชาชนที่ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัวแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 500 บาท ในการกระทำความผิดฐานทำให้ของโสโครกเปรอะเปื้อนทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 389

สำหรับนายเทวา เคยนำถุงปลาร้ามาปาที่ กกต.ครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2566 โดยปาที่หน้าห้องรับเรื่องร้องเรียน ทำให้สำนักงาน กกต.ต้องปิดประตูฝั่งทางเข้าห้องรับเรื่องร้องเรียนแบบถาวร และกำหนดให้เข้าประตูหน้าเพียงประตูเดียว เพื่อที่จะได้คัดกรองคนได้ แต่ปรากฏว่านายเทวาก็ยังเข้ามาภายในอาคารได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา นายเทวายังได้ไปปาปลาร้าใส่ภาพ “ฮุน เซน” ที่หน้าสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย และโดนปรับไป 100 บาท




ตร.แจ้งข้อหาอดีตครูเทนนิส ปาปลาร้าหน้า กกต. ผิด พ.ร.บ.ความสะอาด ปรับ 500 ก่อนปล่อยตัว
ตร.แจ้งข้อหาอดีตครูเทนนิส ปาปลาร้าหน้า กกต. ผิด พ.ร.บ.ความสะอาด ปรับ 500 ก่อนปล่อยตัว
ตร.แจ้งข้อหาอดีตครูเทนนิส ปาปลาร้าหน้า กกต. ผิด พ.ร.บ.ความสะอาด ปรับ 500 ก่อนปล่อยตัว