ตร.แจ้งข้อหาอดีตครูเทนนิส ปาปลาร้าหน้า กกต. ผิด พ.ร.บ.ความสะอาด ปรับ 500 ก่อนปล่อยตัว

ตำรวจคุมตัว “ลุงเทวา” อดีตครูสอนเทนนิสบุกปาปลาร้าหน้า กกต. สอบปากคำ พร้อมดำเนินคดีข้อหา พ.ร.บ.ความสะอาด ถูกปรับ 500 บาท ก่อนถูกปล่อยตัว
จากกรณีนายเทวา ศรีตะวัน อดีตครูสอนเทนนิส ปาถุงปลาร้าใส่ผนังอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระหว่างนายสนธิญา สวัสดี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและกำลังจะเข้าไปยื่นหนังสือที่ห้องร้องเรียน จนถุงปลาร้าจนแตกเกลื่อนพื้น โดยชี้ว่าที่ออกมาปาเพราะองค์กร กกต.เน่าเหม็น จัดการเลือกตั้ง69 ไม่ดีนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (12 ก.พ.) มีรายงานว่า หลังจากเดกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ 191 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง ได้เข้าควบคุมตัวนายเทวา ก่อเหตุใช้ถุงบรรจุน้ำปลาร้าปาใส่กำแพงบริเวณด้านหน้าสำนักงาน กกต.ไปยังสถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ก่อนปรับเป็นเงินจำนวน 500 บาท โดยมีรายงานว่า มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นผู้ชำระค่าปรับให้ ทั้งนี้การสอบปากคำใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนที่นายเทวา ออกมาจากห้องปฏิบัติการสายตรวจ เพื่อมาพิมพ์ลายนิ้วมือ
มีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ประสานให้ทนายความเข้าช่วยเหลือทางคดีความแก่นายเทวา โดยศูนย์ทนายความฯระบุเพิ่มเติมว่า เวลา 13.23 น. ประชาชนที่ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัวแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 500 บาท ในการกระทำความผิดฐานทำให้ของโสโครกเปรอะเปื้อนทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 389
สำหรับนายเทวา เคยนำถุงปลาร้ามาปาที่ กกต.ครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2566 โดยปาที่หน้าห้องรับเรื่องร้องเรียน ทำให้สำนักงาน กกต.ต้องปิดประตูฝั่งทางเข้าห้องรับเรื่องร้องเรียนแบบถาวร และกำหนดให้เข้าประตูหน้าเพียงประตูเดียว เพื่อที่จะได้คัดกรองคนได้ แต่ปรากฏว่านายเทวาก็ยังเข้ามาภายในอาคารได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา นายเทวายังได้ไปปาปลาร้าใส่ภาพ “ฮุน เซน” ที่หน้าสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย และโดนปรับไป 100 บาท