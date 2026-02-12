กองทัพเรือเปิดค่ายรับ 2,058 “น้องเล็กคนใหม่” ผลัด 4/68 เข้ารายงานตัวคึกคัก

คึกคักตั้งแต่เช้า เมื่อทหารใหม่ผลัดที่ 4/68 จำนวน 2,058 นาย ทยอยก้าวเข้าสู่รั้วศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในฐานะ “น้องเล็กคนใหม่ของกองทัพเรือ” อย่างพร้อมเพรียง
ที่สถานีรับรายงานตัวของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีพล.ร.ต.จักรพงษ์ อาษานอก เสนาธิการณ สถานีรับรายงานตัว ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รีกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (เสธ.ยศ.ทร.) พร้อมด้วย น.อ.ทิวา อ่อนละออ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ผบ.ศฝท.ยศ.ทร.) และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับอย่างใกล้ชิด บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก แต่เปี่ยมด้วยระเบียบแบบแผน
ทหารใหม่ล็อตนี้ มาจากทั่วสารทิศ ทั้งภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็นผู้สมัครโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ผ่านระบบออนไลน์ และผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอน เดินทางถึงค่ายอย่างพร้อมหน้า พร้อมใจ
กระบวนการรับรายงานตัวจัดเป็นระบบ “ครบเครื่อง ครบขั้น” ไล่เรียงตั้งแต่
1.สถานีคัดกรองโรค คุมเข้มสุขภาพ
2.สถานีตรวจสิ่งเสพติดและสิ่งของต้องห้าม สกัดความเสี่ยง
3.สถานีลงทะเบียน คัดแยกสังกัดกองร้อย พร้อมธุรกรรมการเงิน
4.สถานีรับยุทธอาภรณ์ เตรียมพร้อมสวมเครื่องแบบลูกประดู่
ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เรียบร้อย และปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กองทัพเรือวางกรอบไว้อย่างเข้มงวด สะท้อนภาพ “รับจริง ฝึกจริง ดูแลจริง”
จากวันนี้ไป ทหารใหม่ทั้ง 2,058 นาย จะเข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรม 8 สัปดาห์เต็ม หล่อหลอมจากพลเรือนสู่ “ทหารเรือ” ที่เข้มแข็ง องอาจ มีระเบียบวินัย และยืนหยัดด้วยทัศนคติที่มั่นคงต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก่อนกระจายกำลังสู่หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือในลำดับต่อไ