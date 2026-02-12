ชุดปฏิบัติการพิเศษตร.ไทย ทำผลงานเยี่ยมติด Top 5 ของโลก ศึก UAE SWAT CHALLENGE 2026

จบการแข่งขันสุดยอดชุดปฏิบัติการพิเศษระดับโลก UAE SWAT CHALLENGE 2026 ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจไทย ทำผลงานเยี่ยมติด Top 5 และ Top 10 ของโลก
วันนี้ (12 ก.พ.) พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ด้านความมั่นคง) ส่งทีมชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจไทย จำนวน 3 ทีม ร่วมการแข่งขันสุดยอดชุดปฏิบัติการพิเศษระดับโลก UAE SWAT CHALLENGE 2026 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งการแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยทีมตำรวจไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงทำผลการได้ดีเยี่ยมติดอันดับ Top 5 และ Top 10 ของโลก
ผลการแข่งขัน UAE SWAT Challenge 2026 ซึ่งมีจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขันจาก 48 ประเทศทั่วโลก ทีมตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย (RTP) ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้วยการโชว์ทักษะทางยุทธวิธีที่แม่นยำ เด็ดขาด และความแข็งแกร่งทางร่างกาย จนสามารถขึ้นมาอยู่แถวหน้าของโลกได้สำเร็จ โดย
TEAM RTP B (ทีมชาย) : คว้าอันดับ 5 ของโลก
TEAM RTP A (ทีมชาย) : คว้าอันดับ 10 ของโลก
TEAM RTP C (ทีมหญิง) : อันดับที่ 57 ของโลก โดยเป็นดับ 4 ของทีมหญิง
พล.ต.ท.อุดร กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกกำลังใจและแรงเชียร์จากพี่น้องประชาชนชาวไทย ที่ส่งให้กับทีมตำรวจไทยในการแข่งขันครั้งนี้ ความสำเร็จของทีมชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจไทย ในการแข่งขันสุดยอดชุดปฏิบัติการพิเศษระดับโลก UAE SWAT Challenge 2026 นี้ พิสูจน์ให้นานาประเทศเห็นว่าตำรวจไทยมีความสามารถและทักษะที่ยอดเยี่ยมในระดับสากล