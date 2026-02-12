"อิ๊งค์-ปอ" เยี่ยม "ทักษิณ" เผยคุยกันเรื่องผลคะแนนเลือกตั้ง พ่อร้องเพลง "Let lt be" ให้ฟัง "วิญญัติ" ขู่ฟ้องคนปล่อยข่าวโยงทุนเทา

MGR Online - "อิ๊งค์-ปอ" เป็นตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" พูดคุยเรื่องผลคะแนนเลือกตั้ง พ่อร้องเพลง "Let lt be" ให้ฟัง ด้าน "ทนายวิญญัติ" จ่อฟ้องคนปล่อยข่าวเท็จโยงทุนเทา
วันนี้ (12 ก.พ.) เวลา 09.50 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ "ปอ" สามี เป็นตัวแทนครอบครัว เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีการไหว้สวัสดีกล่าวทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจ ก่อนเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ และเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 40 หลังถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.68 ที่ผ่านมา
ต่อมา เวลา 10.40 น. หลังการเข้าเยี่ยมผู้สื่อข่าวสอบถาม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" ว่าได้คุยกับคุณพ่อเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งใหญ่และท่านพอใจคะแนนเสียงหรือไม่ โดยกล่าวว่า มีการพูดคุยกันถึงผลคะแนนเลือกตั้ง และคุณพ่อก็ร้องเพลง "Let lt be" ให้ฟัง
เมื่อถามว่ามีการปรึกษากับคุณพ่อเกี่ยวกับทิศทางของพรรคเพื่อไทย อย่างไรบ้าง น.ส.แพทองธาร เผยว่า ไม่มีค่ะ แค่เล่าถึงเหตุการณ์บ้านเมือง ร้องเพลง "Let lt be" และก็จบ
เมื่อถามว่าคุณพ่อมีการอบรมทำอาหารจบแล้ว จะมีเข้าอบรมอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ โดย น.ส.แพทองธาร ระบุสั้นๆ ว่า จบแล้วค่ะๆ ก่อนมีมวลชนนำมังคุดมามอบให้ พร้อมขอบคุณและเดินทางกลับทันที
ด้าน นายวิญญัติ กล่าวว่า ตนมีเพียงแค่รายงานทางคดี และเตรียมดำเนินคดีกับบางคนที่ปล่อยข่าวเท็จตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งใหญ่ และหลังจบเลือกตั้งแล้วเราจะใช้สิทธิดำเนินคดีทันที ซึ่งข่าวเท็จที่ปล่อยนั้นหลายคนได้เห็นตามโซเชียลฯ อยู่แล้ว เช่น นายทักษิณ เกี่ยวข้องกับทุนเทา หรือคนที่รัฐบาลจีนจับไปอ้างว่านายทักษิณอยู่เบื้องหลัง ตนจะดำเนินคดีอย่างแน่นอน เป็นการพูดไปเรื่อยและไม่มีหลักฐานเพราะท่านไม่เคยยุ่งเกี่ยว อย่าจับแพะชนแกะ คนเหล่านี้ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ซึ่งตนจะดำเนินคดีก่อนเลือกตั้งอยู่แล้วแต่ไม่อยากทำให้บรรยากาศการเลือกตั้งได้รับผลกระทบ แต่ก็มีคนพยายามปล่อยข่าวดิสเครดิตท่านและต่อพรรคที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับท่าน
นายวิญญัติ กล่าวอีกว่า ขณะนี้รู้ตัวแล้วมีค่อนข้างเยอะ กำลังเลือกว่าจะฟ้องใครบ้าง ซึ่งจริงๆ เราไม่อยากดำเนินคดี แต่พวกที่พูดไปให้คนอื่นเสียหายอันนี้รับไม่ได้ ในสังคมไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ ส่วนสุขภาพนายทักษิณ ดีขึ้นเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาอาจมีอาการความดันและปัญหาเรื่องโรคประจำตัว แต่ตอนนี้โดยรวมท่านกำลังรักษาดูแลตัวเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสดี
"ส่วนเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษหรือพักโทษ ตอนนี้ยังไม่มี ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมาย และท่านให้เป็นไปตามกระบวนการไม่ได้เร่งรัดอะไร ได้สิทธิแค่ไหนก็แค่นั้น"