รวบคนขายบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่เถื่อน ซุกกล่องโฟมอาหารส่งลูกค้า หวังตบตาตำรวจ

ตำรวจ ดส.เข้าจับกุมคนขายบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่เถื่อน ซุกซ่อนในกล่องโฟมใส่อาหารอำพราง้จ้าหน้าที่ ส่งลูกค้าสั่งผ่านทางออนไลน์
วันนี้ (12 ก.พ.) พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส.บช.น. สั่งการให้ พ.ต.ท.รชต พุ่มพันธุ์ม่วง สว.กก.ดส.บช.น. และ พ.ต.ท.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส.บช.น. เข้าจับกุมนายเบลล่า พร้อมของกลาง บุหรี่ไฟฟ้า 60 เครื่อง บุหรี่หนีภาษี 890 ซอง รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ ป้ายแสดงราคา และป้ายแสดงช่องทางการติดต่อ
พ.ต.ท.ยศชนินทร์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. สืบทราบว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจะนำบุหรี่ไฟฟ้ามาส่งให้กับลูกค้าที่บริเวณ ม.หอการค้า โดยอำพรางบรรจุมาในกล่องโฟมใส่อาหาร จึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบและได้ทำการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อซุ่มดูบริเวณใกล้กับสถานที่ดังกล่าว ต่อมาพบว่ามีบุคคลมีลักษณะต้องสงสัยได้เดินถือถุงกล่องใส่อาหารส่งให้กับไรเดอร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวจับกุมตัวนายเบลล่า ตรวจค้นพบของกลาง เครื่องบุหรี่ไฟฟ้าใส่ในกล่องอาหารรอส่งให้กับลูกค้า ต่อมานายเบลล่านำเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นพบบุหรี่หนีภาษีจำนวน 2 กระสอบ
จากการสอบถามนายเบลล่า ให้การยอมรับว่า ขายบุหรี่ไฟฟ้าจริงและเคยโดนจับมาแล้ว 2 ครั้ง เวลามีลูกค้าสั่งซื้อผ่านทางไลน์ จะอำพรางบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุใส่ในกล่องโฟมใส่อาหารเพื่อปิดบังไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็น และจะเรียกไรเดอร์มารับหรือจัดส่งให้ลูกค้าแถว ม.หอการค้า มีรายได้ต่อวัน 5,000-6,000 บาท
เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหา ช่วยช่อนเร่น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไปเอาเสียรับจำนำหรือรับไว้ประการใดซึ่งของตนพึ่งรู้ว่าเป็นของอันเนี่องด้วยความผิดตามมาตรา 242 มาตรา 246 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติศุลการกร พ.ศ.2560 ข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 ขายสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า โดยฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สน.สุทธิสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป