รวบ “ช่างบิว โมดิฟาย” รับฝังมุก-ฉีดเพิ่มขนาดจู๋ รับได้วิชาจากคุก ฟันรายได้เดือนละ 4-5 หมื่น

ตำรวจ ปคบ. บุกรวบ “ช่างบิว โมดิฟาย” ดาว Tiktok รับบริการฝังมุก-ฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ สารภาพจบแค่ ป.6 ได้วิชาในคุก สร้างรายได้เดือนละ 4-5 หมื่นบาท ทำมานานกว่า 2 ปี
วันนี้ ( 12 ก.พ. ) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. ร่วมเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าจับกุมจับกุม นาย ธนัท (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปีได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีพร้อมของกลาง เม็ดมุกแก้ว 683 เม็ด, ฟิลเลอร์ 5 กล่อง , น้ำเกลือล้างแผล 1 ขวด , ใบมีดผ่าตัด136 อัน, กระบอกฉีดยา 10 ชิ้น, เข็มเย็บแผล 26 ห่อ , ยาชา 2 ขวด, เข็มฉีดยาเบอร์ 24 จำนวน 24 อัน, แผ่นอคริลิกสำหรับใช้กรีดฝังมุก โลโก้ ช่างบิว โมดิฟาย 74 ชิ้น, ผ้าก๊อซปิดแผลแบบม้วน 13 ม้วน, ถุงมือยาง 2 กล่อง และถาดสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ในการผ่าตัดอีก 1 ชุด
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า นายธนัท ได้โพสต์ข้อความโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน Tiktok ใช้ชื่อว่า “ช่างบิว โมดิฟาย” รับให้บริการฝังมุก ฉีดเพิ่มขนาด ผ่าเบนซ์ ขลิบปลายอวัยวะเพศชาย ทั้งที่ตนเองไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์และไม่ได้ทำในสถานพยาบาล เสี่ยงต่อการอักเสบ ติดเชื้อ หรือ เป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการได้
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ส่งสายลับติดต่อขอเข้ารับบริการ ก่อนมีการนัดหมายให้มาพบเจอที่บ้านพักใน อ.ศรีราชา เจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายศาลเข้าตรวจค้นจับกุมพร้อมตรวจยึดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการผ่าตัดต่าง ๆ ได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน นายธนัท ให้การรับสารภาพว่า จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพียงเท่านั้น ส่วนวิธีทำอาศัยเรียนรู้จากเพื่อน ๆ สมัยอยู่ในเรือนจำ เมื่อพ้นโทษออกมา จึงเปิดบริการรับฝังมุกให้กับผู้ที่สนใจ โดยคิดค่าผ่าฝังมุก เม็ดละ 500 บาท ฉีดเพิ่มขนาดโดยใช้ฟิลเลอร์ ราคา ซีซี ละ 1,700 บาท ฉีดเพิ่มขนาดโดยใช้ขี้ผึ้ง 1 หลอด(10 ซีซี) ราคา 2,000 บาท ผ่าเบนซ์หรือ ผ่ายกโฟล์ค ครั้งละ 6,000 บาท ขลิบปลาย ครั้งละ 6,500 บาท ผ่าแก้ไขปัญหาจากการทำจากที่อื่นมา ครั้งละ 10,000 บาท
นายธนัท ยอมรับว่า ทำมาแล้วประมาณ 2 ปี โดยใช้บ้านพักเป็นสถานที่ให้บริการ มีลูกค้าเดือนละประมาณ 7-8 คน รายได้ 40,000-50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งนอกจากให้บริการที่บ้านแล้ว ยังขายชุดฝังมุกพร้อมอุปกรณ์ในการผ่าผ่านสื่อออนไลน์ ในราคาชุดละ 1,500 บาทอีกด้วย เบื้องต้นแจ้งข้อหา“ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาต, ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป