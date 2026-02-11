การตรวจเรือพระราชพิธี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ปี 69

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.69 ที่กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือพล.ร.ท.รัตนะ เรืองรุ่ง รองเสนาธิการทหารเรือ (สายงานกำลังพล) ประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี และ พล.ร.ต.ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เลขานุการฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา กรมการขนส่งทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือธนบุรี ได้มาตรวจเรือพระราชพิธี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 69