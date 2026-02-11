สืบ 3 ตามรวบ "ฟา หนองจอก" เอเยนต์รายใหญ่ ซุกยาบ้า 4.4 ล้านเม็ด

MGR Online-ผบช.น.แถลงข่าวสืบ 3 ตามรวบ "ฟา หนองจอก" เอเยนต์ยาเสพติดรายใหญ่ ส่งให้ลูกค้าย่านถนนคลองสิบ ซุกห้องเก็บของ 4.4 ล้านเม็ด
วันนี้ (11 ก.พ.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.3 พ.ต.อ.อัครพล โทยะ รอง ผบก.น.3 แถลงข่าว พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3 และตำรวจ กก.สส.บก.น.3 จับกุม นายพงศธร หรือฟา พร้อมของกลาง ยาบ้า 4,488,000 เม็ด โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ได้ในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา
พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจ กก.สส.บก.น.3 ได้รับเบาะแสว่า นายพงศธร มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด โดยนำไปส่งให้กับลูกค้าบริเวณถนนคลองสิบเป็นประจำ และเก็บซุกซ่อนยาจำนวนมากไว้ในพื้นที่หนองจอก จึงวางแผนทำการจับกุม ต่อมาวันที่ 9 ก.พ. เวลา 23.00 น. ได้นำกำลังไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่หนองจอก พบชายทราบชื่อ นายพงศธร จึงได้แสดงตัวขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบโทรศัพท์มือถือ จากการตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ มีการสนทนาเกี่ยวกับยาเสพติดหลายรายการ
นายพงศธร รับสารภาพว่า มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในห้องเก็บของในบ้าน ผลการตรวจค้นพบ ยาบ้า 4,488,000 เม็ด โดยตนเองเป็นผู้ครอบครองทั้งหมด ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดในร่างกาย แจ้งข้อหา "จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยผิดกฎหมาย อันเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป"
จึงนำตัวพร้อมด้วยของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.ลำหิน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างการขยายผลต่อไป.