เปิดปฏิบัติการ "จับก่อนล่า" เจ้าหน้าที่ตะครุบคนร้าย ลักลอบล่าสัตว์ป่าใน อช.กุยบุรี

วันนี้ (11 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายบำรุงรัตน์ พลอยดำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ว่า เมื่อคืนวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกลาดตระเวนและดักซุ่ม เพื่อปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ บริเวณหุบนกกาฮัง หมู่ 6 ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ต่อมาเวลา 01.30 น. พบเห็นบุคคลสาดส่องไฟฉายไปมาอย่างผิดปกติ ภายในพื้นที่ป่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวพบผู้ชาย 1 คน ทราบชื่อ นายสุนทร (สงวนนามสกุล)อายุ 40 ปี พักอาศัยอยู่ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การว่า ได้นำอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อทำการล่าสัตว์ป่า
เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมของ นายสุนทร มีเจตนานำเครื่องมือล่าสัตว์เข้ามาล่าสัตว์ป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นการกระทำความผิดกฏหมายตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ฐาน "นำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์ หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไปภายในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่" ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 19 (7) ประกอบมาตรา 45
2. ฐาน "ล่า หรือพยายามล่า สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่" ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 12 ประกอบมาตรา 89
3. ฐาน "ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่" ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7 ประกอบมาตรา 72
จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางที่ใช้ล่าสัตว์ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปราณบุรี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
นายบำรุงรัตน์ กล่าวว่า ปฏิบัติการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการ "จับก่อนล่า" เพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มข้นและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป.