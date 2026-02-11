ผบ.ตร.สั่งด่วน! ผบช.ภ.9 คุมสถานการณ์คนร้ายบุกโรงเรียนจับตัวประกันที่หาดใหญ่

ผบ.ตร.สั่งการด่วน ผบช.ภ.9 คุมสถานการณ์คนร้ายบุกโรงเรียนจับตัวประกันที่หาดใหญ่ ขอความร่วมมือสื่องดไลฟ์สด เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่
วันนี้ (11 ก.พ.) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการเร่งด่วนให้ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ นำกำลังเข้าควบคุมและระงับเหตุกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ถนนเทศบาล 31 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 16.45 น. คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และได้ควบคุมตัวนักเรียนและครูบางส่วนไว้เป็นตัวประกันภายในอาคารเรียน ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการปิดล้อมพื้นที่และดำเนินการตามแผนยุทธวิธีอย่างรอบคอบ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้การปฏิบัติการทุกขั้นตอนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตัวประกันและประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชน งดการถ่ายทอดสดหรือเผยแพร่ภาพและข้อมูลสถานการณ์ในลักษณะที่อาจกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่และความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ขอแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปตามความเหมาะสม