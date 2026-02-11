ปอศ.รวบ 3 สแกมเมอร์ตุ๋นลงทุนออนไลน์ พบแปลงเงินกว่า 100 ล้านเป็นสกุลคริปโทฯ

ตำรวจ ปอศ.รวบ 3 สมาชิกแก๊งสแกมเมอร์ หลอกลงทุนโพรโมตสินค้าออนไลน์ เหยื่อ 73 รายหลงเชื่อ เสียหายรวมกว่า 11 ล้าน พบเส้นเงินนับ 100 ล้าน แปลงเป็นสกุลคริปโทฯ
วันนี้ ( 11 ก.พ.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายวรวัฒน์ อายุ 43 ปี , นายเกรียงศักดิ์ อายุ 33 ปี และ นายโชคชัย อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ,ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” ได้ในพื้นที่ จ.สกลนคร และ จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้เมื่อปี 2566 กลุ่มผู้ต้องหาใช้ชื่อบริษัท วีไอพี ลาแท็กซ์ จำกัด (VIP LATEX) โฆษณาทางเฟซบุ๊ก ชักชวนสมัครทำงานออนไลน์ อ้างเป็นงานปฏิบัติภารกิจโพรโมตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ ระยะแรกจ่ายค่าตอบแทนจริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนชักชวนให้เหยื่อร่วมลงทุนในแพ็กเกจต่าง ๆ รวมถึงเสนอลงทุนถือหุ้นบริษัท รับประกันผลตอบแทนอัตราสูงผิดปกติ ทำให้มีผู้หลงเชื่อร่วมลงทุนอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง
ภายหลังได้รับเงินลงทุนแล้ว กลับกำหนดเงื่อนไขการถอนเงินที่ซับซ้อน ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทน หรือคืนเงินต้นให้ผู้เสียหายได้ พร้อมอ้างปัญหาระบบหรือกำหนดให้โอนเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกการถอน ก่อนบ่ายเบี่ยงและตัดการติดต่อในที่สุด
จากการตรวจสอบพบผู้เสียหายรวม 73 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 11 ล้านบาท มีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 4 บัญชี และพบกระแสเงินหมุนเวียนมากกว่า 100 ล้านบาท ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า เงินไม่ได้ถูกนำไปดำเนินธุรกิจตามที่กล่าวอ้าง แต่ถูกโอนผ่านบัญชีบุคคลและนิติบุคคลหลายทอดเพื่ออำพรางที่มา ก่อนแปรสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency)
นอกจากนี้ยังพบว่า บริษัท วีไอพี ลาแท็กซ์ฯ ใช้บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลเดียวกันกับ บริษัท บิคิวแอล กรุ๊ป คอนเซาท์ อินเวทเม้นท์ จำกัด (BQL) ซึ่งถูกจับกุมไปก่อนหน้า ทั้งสองบริษัทมีพฤติกรรมหลอกลวงในลักษณะเดียวกัน และมีความเชื่อมโยงทางเส้นทางการเงินอย่างชัดเจน
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 3 ให้การภาคเสธ อ้างว่าเคยสมัครทำงานออนไลน์กับบริษัทดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขให้เปิดบัญชีธนาคารและมอบบัญชีพร้อมบัตรเอทีเอ็มให้เจ้าของบริษัทที่เป็นชาวจีน แลกกับค่าตอบแทน 5,000 บาท และเงินเดือน 10,000 บาท โดยไม่ทราบว่าเป็นเงินที่ได้จากการหลอกลวง จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป