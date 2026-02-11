รวบสาวแสบหลอกเหยื่อร่วมลงทุนซื้อที่ดิน อ้างนักธุรกิจญี่ปุ่น ตั้งโรงงานในไทย เอาผิด "ฟอกเงิน"

MGR Online - "ดีเอสไอ" จับกุมผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน หลอกผู้เสียหายร่วมลงทุนซื้อที่ดิน อ้างนักลงทุนญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานในประเทศ มูลค่าโครงการ 300 ล้านบาท
วันนี้ (11 ก.พ.) เวลาประมาณ 11.45 น. ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ได้ร่วมกันจับกุมตัว น.ส.กาญจนา หรือ น.ส.วลีรักษ์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ที่ 40/2569 ลงวันที่ 21 มกราคม 2569 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน "ร่วมกันฟอกเงิน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน" ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และประมวลกฎหมายอาญา โดยเจ้าหน้าที่จับกุมได้ที่บริเวณริมถนนทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้ผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว จากนั้นได้ควบคุมตัวส่งมอบให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 286/2565 ของกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค โดย น.ส.วลีรักษ์ฯ มีพฤติการณ์เป็นผู้ชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนซื้อที่ดิน โดยกล่าวอ้างว่าจะมีนักลงทุนชาวญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานในประเทศไทย มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ทำให้มีผู้หลงเชื่อและร่วมลงทุน ก่อนมีการนำเงินที่ได้ไปดำเนินการในลักษณะเป็นการฟอกเงิน โดยก่อนหน้านี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้นำตัว น.ส.วลีรักษ์ฯ ส่งอัยการเพื่อนำตัวไปฟ้องต่อศาล แต่ได้หลบหนี จึงได้ขออนุมัติหมายจับเพื่อติดตามจับกุมตัวได้ในวันนี้
ทั้งนี้ การดำเนินการในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษ เป็นไปตามข้อสั่งการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่กำหนดให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงการบังคับบัญชา จัดชุดปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อนำตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่ยังหลบหนีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป