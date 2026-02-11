ปคม.ตามจับหนุ่มจีนหนีคดีบังคับเด็กค้ากามมากบดานคอนโดหรูย่านห้วยขวาง

ตำรวจ ปคม.ตามรวบหนุ่มจีนหนีคดีบังคับเด็กค้าประเวณีมากบดานคอนโดหรูย่านห้วยขวางเตรียมส่งข้ามแดนกลับไปรับโทษที่บ้านเกิด
วันนี้ (11 ก.พ.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. และ พ.ต.ต.ก่อเกียรติ เกียรติตั้ง สว.กก.1 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายไต้ อายุ 46 ปี สัญชาติจีน ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 144/2569 ลงวันที่ 27 ม.ค. 69 ข้อหา “เป็นผู้จัดตั้งบังคับให้ผู้อื่นประกอบการค้าประเวณี และบังคับให้ผู้เยาว์ประกอบการค้าประเวณี” ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 358 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาชนจีน อันมีอัตราโทษจำคุกมากกว่าหนึ่งปี
สืบเนื่องจากทูตตำรวจ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้ประสานขอความร่วมมือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ช่วยติดตามจับกุมตัวนายไต้เพื่อดำเนินกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยมีข้อมูลว่า ขณะผู้ต้องหาอยู่ในประเทศจีน ได้จัดให้มีการค้าประเวณี และบังคับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ประกอบการค้าประเวณี ก่อนหลบหนีออกนอกประเทศ
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายไต้ ได้เข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ภายในคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่ง ย่านห้วยขวาง กรุงเทพฯ จึงขออนุมัติหมายค้นก่อนเข้าจับกุมได้ดังกล่าว เบื้องต้นจะนำตัวส่งพนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป