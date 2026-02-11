“พล.ท.ธนาธิป”พร้อมคณะ มอบอวน–บังเกอร์–ผ้าห่ม เสริมแกร่งฐานสู้ภัยโดรน ป้องกันชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์

“ผอ.สมท.กอ.รมน.” นำคณะกว่า 70 นาย ลงสุรินทร์ มอบอวน–บังเกอร์–ผ้าห่ม เสริมแกร่งฐานสู้ภัยโดรน เสริมแนวป้องกันชายแดนไทย–กัมพูชา พร้อมเยี่ยมทหารเนิน 350 และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 11 ก.พ.69 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. (ผอ.สมท.กอ.รมน.) นำคณะผู้แทนหน่วยงานและเครือข่ายสนับสนุนกว่า 70 นาย ลงพื้นที่กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
ภายหลังถึงพื้นที่ คณะได้เข้าหารือกับผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 2 รับฟังสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันภัยคุกคาม โดยเฉพาะมาตรการรับมือการโจมตีทางอากาศจากโดรน และแนวทางเสริมความแข็งแรงฐานปฏิบัติการให้รัดกุม รอบคอบ และตอบโจทย์ภารกิจแนวหน้า
จากนั้นได้มีพิธีส่งมอบสิ่งของสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย อวนจำนวน 4,000 กิโลกรัม พร้อมเสาเหล็ก 50 แท่ง ขนาด 1.8 × 3 เมตร สำหรับติดตั้งระบบแห่อวนป้องกันภัยทางอากาศ บังเกอร์ท่อปูนเสริมใยเหล็กขนาด 1.5 × 5 เมตร จำนวน 40 ท่อ ถุงกระสอบทราย 5,000 ถุง เสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยง ถังเก็บน้ำความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 40 ถัง เพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคของกำลังพล ตลอดจนผ้าห่ม 2,000 ผืน บรรเทาความหนาวเย็นในพื้นที่ปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ คณะได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ปราสาทตาควาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกำลังพลบริเวณเนิน 350 อย่างใกล้ชิด สอบถามความเป็นอยู่และสภาพการปฏิบัติภารกิจ พร้อมให้กำลังใจทหารที่ยืนหยัดทำหน้าที่พิทักษ์ผืนแผ่นดินชายแดน
อีกทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนแก่ครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ เพื่อแสดงความห่วงใยและส่งต่อกำลังใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทย
การสนับสนุนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการมูลนิธิ ทสปช., ทสปช., ชมรม พคบ., เครือข่ายสมาคมไทยซิกข์ และเครือข่ายภาคประชาชน สะท้อนพลังความร่วมมือรัฐ–เอกชน–ประชาชน ที่ผสานแรงใจเป็นหนึ่งเดียว เสริมแกร่งแนวป้องกันชายแดน และตอกย้ำความสามัคคีของคนไทยที่พร้อมยืนเคียงข้างผู้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์อธิปไตยของชาติอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง