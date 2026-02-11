รวบหนุ่มจีน แก๊งคอลฯตุ๋นยายวัย 74 โอนเงินกว่า 5 แสน

ตำรวจ สน.หัวหมากบุกจับหนุ่มชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเคอร์หลังหลอกยายวัย 74 ปี โอนเงินสูญกว่า 5 แสนบาท
วันนี้ (11 ก.พ.) พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.หัวหมาก พ.ต.ท.ณัฐวัฒน์ ทารักษ์ รอง ผกก.สา.สน.หัวหมาก นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก เข้าจับกุมตัว MR. HE JIANXUAN อายุ 22 ปี สัญชาติจีน ได้บริเวณหลังตึกแมนชั่น ซอยรามคำแหง 58/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 74 ปี ชาวจังหวัดนนทบุรี เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ว่า ถูกคนร้ายโทรศัพท์อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ แจ้งว่ามีผู้นำชื่อของตนไปเปิดเบอร์โทรศัพท์และเกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมาย จากนั้นหลอกให้แอดไลน์และให้นำเงินสดมามอบเพื่ออ้างดำเนินการตรวจสอบและอายัดบัญชี
ผู้เสียหายหลงเชื่อ กดเงินสดจำนวน 520,000 บาท ไปส่งมอบให้คนร้ายบริเวณแมนชั่น ต่อมาคนร้ายยังหลอกลวงเพิ่มเติมให้ผู้เสียหายนำเงินสดมาให้อีก 320,000 บาท โดยมีการวิดีโอคอลพูดคุยตลอดเวลา และนัดหมายให้มาส่งมอบเงินที่จุดเดิม
เมื่อฝ่ายสืบสวนทราบข้อมูล จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและวางแผนจับกุม โดยให้ผู้เสียหายติดต่อคนร้ายและแจ้งว่าจะนำเงินสดไปให้ตามนัดหมาย กระทั่งวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.20 น. เจ้าหน้าที่ดักซุ่มอยู่ใกล้จุดนัดหมาย พบชายลักษณะตรงตามที่ผู้เสียหายให้การ เดินเข้ามาหาและแสดงสัญลักษณ์ยกมือชูสองนิ้วตามที่นัดไว้
เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น แต่ผู้ต้องหาพยายามวิ่งหลบหนี ก่อนถูกติดตามจับกุมได้ในที่สุด ตรวจค้นพบของกลางประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง เอกสารภาษาจีน 2 แผ่น ซองกระดาษสีน้ำตาล 2 ซอง ถุงพลาสติกสีดำ 2 ใบ และกระเป๋าเป้สีดำ 1 ใบ
จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ พบข้อมูลการติดต่อกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ มีการส่งภาพผู้เสียหายก่อนเดินทางมารับเงิน และการนัดหมายสัญลักษณ์ยืนยันตัวบุคคล ผู้เสียหายชี้ยืนยันตัวผู้ต้องหาได้อย่างชัดเจน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมโดยสมัครใจ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป