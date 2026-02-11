บิ๊กปูเข้ม สั่ง สืบ ตม. รวบสาวเวียดนามฉ้อโกง กบดานไทย เสียหาย 300 ล้านบาท

ตามที่ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่งทุกหน่วยใน สตม. เพิ่มความเข้มควบคุม สกัดกั้นคนต่างชาติ ที่อาจแฝงตัวหลบหนีคดีจากต่างประเทศ หรือเข้ามาก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อยในไทย ภายใต้แนวคิด " Turn Back Crimes "
ล่าสุดวันนี้ (11 ก.พ.69) พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี โฆษก สตม. เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สส.สตม. รับคำสั่งจาก พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ในฐานะ ผอ.ศปชก.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม./รอง ผอ.ศปชก.สตม., พร้อมชุดสืบสวน กก.1 บก.สส.สตม. เข้าจับกุม MS.HUA (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี สัญชาติเวียดนาม ซึ่งพบว่าเข้าลักษณะบุคคลต้อมห้าม ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จากกรณีกระทำความผิดฐาน “ฉ้อโกง” ความเสียหายมูลค่าร่วม 300 ล้านบาท ในประเทศเวียดนาม โดยหลบหนีคดีมาซุกตัวในไทย โดยสถานเอกอัคราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย ได้ประสานข้อมูลและขอความร่วมมือมา โดยถือว่าเป็นคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยฯ
จากการสืบสวนของชุดสืบสวน กก.1 บก.สส.สตม. ได้ขยายผล พบว่า MS.HUA พักอาศัยอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่ง ในซอยประชาสงเคราะห์ 16 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ จึงไปตรวจสอบ พบตัว MS.HUA จากการตรวจสอบสถานะการพำนักในไทย พบใบอนุญาตทำงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 พ.ย.68 ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.68 ข้อ 10 กำหนดเหตุการอนุญาตสิ้นสุด ดังนั้น MS.HUA จึงไม่มีสถานะสิทธิการพำนักในไทย จึงได้จับกุมในข้อหา “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” นำตัวส่ง พงส.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. ดำเนินคดีกฎหมายต่อไป