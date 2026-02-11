ปคบ.-อย.ลุยกวาดล้างโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอม ส่งภาคใต้เดือนละ 2-3 แสนขวด

ตำรวจ ปคบ.ร่วมกับ อย.ลุยกวาดล้างโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอม-น้ำกระท่อมเมืองปากน้ำ ยึดของกลางมูลค่า 2.5 ล้าน เผยส่งขายภาคใต้เดือนละ 2-3 แสนขวด
วันนี้ (11 ก.พ.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.ธันว์ธวัช อนุรักษนิยม สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมด้วย น.พ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาแก้ไอปลอม และผลิตน้ำกระท่อมผสมน้ำหวานไม่มีเลขสารบบอาหาร (อย.) โดยเข้าตรวจค้น 4 จุด ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และใกล้เคียง ตรวจยึดยาแก้ไอปลอม น้ำกระท่อมรสผลไม้ ,เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และวัตถุดิบ รวมมูลค่ากว่า 2,575,000 บาท
สืบเนื่องจากผู้ผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอ “อเลอร์ยิ่น (ALLERGIN SYRUP)” ร้องเรียนว่าพบสินค้าปลอมวางจำหน่ายในท้องตลาด เจ้าหน้าที่จึงเร่งสืบสวนจนพบเครือข่ายลักลอบผลิตและกระจายสินค้า นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มดังกล่าวลักลอบผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปยี่ห้อ “78 (Seven-eight)” โดยนำไซรัปต้มผสมน้ำกระท่อม เติมกลิ่นรสหลากหลาย เช่น สตรอว์เบอร์รี โยเกิร์ต แอปเปิ้ล ลิ้นจี่ ฯลฯ เพื่อจูงใจผู้บริโภค ก่อนนำไปผสมยาแก้ไอหรือยาอื่น ๆ ดื่มให้เกิดอาการมึนเมา
ต่อมาจึงมีการเข้าตรวจค้นเป้าหมายทั้ง 4 จุด เป้าหมายที่ 1 เป็นอาคารพาณิชย์ 3 คูหา ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ พบนายธีระยุทธ อายุ 31 ปี นำตรวจค้น ยึดของกลางยาแก้ไอหลายยี่ห้อ น้ำหวานไม่มีเลข อย. ยี่ห้อ Mie Syrup
จุดที่ 2 เป็นโกดังผลิตเครื่องดื่ม “78 (Seven-eight)” พบ น.ส.เทียน อายุ 19 ปี สัญชาติเมียนมา กำลังต้มใบกระท่อมในหม้อ ก่อนผสมน้ำเชื่อมรสต่าง ๆ ใช้แรงงานต่างด้าวกรอกใส่ขวดโดยไม่สวมถุงมือ ตรวจยึดน้ำหวานสีต่าง ๆ กว่า 16 สี ของเหลวบรรจุแกลลอน 20 ลิตร และอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก ซึ่งสถานที่ก็ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ถูกสุขลักษณะด้วย
จุดที่ 3 โกดังเก็บยาปลอม ต.บางจาก อ.พระประแดง พบยาแก้ไอปลอมยี่ห้อ ALLERGIN, IWADIL และยาแก้แพ้-แก้ไอหลายชนิด
จุดที่ 4 แหล่งผลิตน้ำหวานไม่ติดฉลาก พบนายจุมพล อายุ 34 ปี นำตรวจค้น ยึดน้ำหวานไม่ติดฉลาก ฝาสีส้ม-เขียวนับร้อยขวด พร้อมอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก รวมของกลางที่ตรวจยึดเป็นยาแก้ไอปลอม ALLERGIN / IWADIL รวม 32,237 ขวด ยาเม็ดเขียว-เหลืองกว่า 84,000 แคปซูล ยาแก้แพ้-แก้ไออื่น ๆ 4,346 ขวด เครื่องดื่ม 78 (Seven-eight) จำนวน 7,800 ขวด,น้ำหวานยี่ห้ออื่นๆ 3,544 ขวด วัตถุดิบ ฉลาก ขวดเปล่า และเครื่องจักรผลิตจำนวนมากรวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท
จากการจับกุมพบว่า กลุ่มผู้ต้องหานั้นเป็นเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมในพื้นที่ภาคกลาง และเคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังทำผิดซ้ำซาก เปลี่ยนสถานที่ผลิตไปเรื่อย ๆ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ มีการกระจายยาแก้ไอปลอมส่งพื้นที่ภาคใต้เดือนละ 200,000–300,000 ขวด ต่อเนื่องมาแล้วประมาณ 1 ปี มุ่งขายให้ร้านขายยาและกลุ่มวัยรุ่น เพื่อนำไปผสมทำเครื่องดื่ม “4x100” สร้างความมึนเมา
เบื้องต้นแจ้งข้อหา ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต,ขายยาปลอม ,จำหน่ายอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง และผลิตอาหารไม่ผ่านเกณฑ์ GMPนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป