ผบ.ตร.ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 85 ปี บช.ก.-เปิดศูนย์ “CIB HEALTH CARE BY PGH”

ผบ.ตร.ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 85 ปี ตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมเปิดศูนย์บริการสุขภาพ "CIB HEALTH CARE BY PGH"มุ่งเน้นฟื้นฟูร่างกายด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน
วันนี้ (11 ก.พ.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เป็นประธานงานสถาปนาครบรอบ 85 ปี กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ณ อาคารประชาอารักษ์ โดยมี พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. และข้าราชการตำรวจสังกัด บช.ก. เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
จากนั้นได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจดีเด่น ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสืบสวนปราบปรามดีเด่น, พัฒนางานสืบสวนดีเด่น, สอบสวนดีเด่น, อำนวยการดีเด่น, จิตอาสาดีเด่น, ประชาสัมพันธ์ดีเด่น, และ 3 คดียอดเยี่ยมแห่งปี
ขณะที่ชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ยังจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจ บช.ก.แบ่งเป็นทุนเรียนดี,ความสามารถพิเศษ,ทุนบุตรข้าราชการที่เสียชีวิตขณะปฎิบัติหน้าที่
ต่อจากนั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ได้เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการสุขภาพแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์บริการดูแลรักษาสุขภาพโรงพยาบาลตำรวจ สาขา กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB HEALTH CARE BY PGH” ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูร่างกายด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างเต็มกำลัง ภายใต้วิสัยทัศน์ของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะประธานมูลนิธิตำรวจสอบสวนกลาง และ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ดำเนินการตามนโยบายสร้าง “CIB Town” เพื่อสวัสดิการข้าราชการตำรวจอย่างครบวงจร โดยมีผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์, อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ รักษาราชการแทนแพทย์ใหญ่ รพ.ตร. เข้าร่วมงาน ณ อาคารที่พักอาศัย ตึก A ชั้น 2 บชก.
สำหรับศูนย์บริการดังกล่าว เกิดจากวิสัยทัศน์ของ พล.ต.ท.จิรภพ ที่ต้องการลดความแออัดของโรงพยาบาลตำรวจ และอำนวยความสะดวกให้ข้าราชการตำรวจได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้รวดเร็วขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนการจัดสร้างจาก มูลนิธิตำรวจสอบสวนกลาง ผ่านการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริหารจัดการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลตำรวจ (PGH)
ส่วนการบริกามีจุดเด่นด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่ ด้านกายภาพบำบัด ตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย, ด้านการนวดสปอร์ต เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการฝึกและการกีฬาโดยเฉพาะ และ ด้านการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท โดยมีเครื่องมือแพทย์ระดับ WORLD CLASS เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย อาทิเช่น เครื่องรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS), เครื่อง High Power Laser นวัตกรรมเลเซอร์กำลังสูง, เครื่อง Shockwave Focus เทคโนโลยีคลื่นกระแทกเพื่อการรักษา และเครื่องรักษาด้วยลมเย็น Cryotherapy เป็นต้น
นอกจากนี้ยังให้บริการด้วยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากโรงพยาบาลตำรวจ รวม 10 นาย ได้แก่ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู, พยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, นักวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เข้ารับบริการด้วย