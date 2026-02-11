ตร.ย้ำมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” ถึง มี.ค.นี้ เฉพาะความผิดซึ่งหน้า ไม่ค้างชำระใบสั่ง

รอง ผบ.ตร. ย้ำมาตรการให้ตำรวจจราจร “เตือนก่อนปรับ” ถึง มีนาคม นี้ “เฉพาะความผิดซึ่งหน้า ไม่ค้างชำระใบสั่ง” ตักเตือนแค่ 1 ครั้ง หากทำผิดซ้ำไม่ว่าข้อหาใดออกใบสั่งทันที
วันนี้ (11 ก.พ.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2569 ของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ “6 เร่งรัด” ข้อ 5. กวดขัน เสริมสร้างวินัยจราจร นั้น ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั่วประเทศดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนประชาชนก่อนออกใบสั่งทุกข้อหาที่เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจปรับ ผ่านระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจร Police Ticket management หรือ PTM และให้มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างเสริมและเคารพกฎจราจร โดยไม่กระทำผิดกฎหมายจราจร โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2569
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน กับพี่น้องประชาชน เหมาะสมกับสถานการณ์ เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกไปสั่ง ผ่านระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจร PTM “เฉพาะกับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรที่อยู่ปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันทีที่พบการกระทำผิด” เพื่อให้ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรได้รับทราบการว่ากล่าวตักเตือนจากเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่ง เฉพาะกับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรที่ “ไม่มีข้อมูลค้างชำระใบสั่ง” หากพบว่าเป็นผู้ที่ค้างชำระใบสั่งจะไม่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่ง
3. ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรที่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่งแล้ว หากกระทำผิดกฎหมายจราจรในคราวต่อมา ไม่ว่าจะซ้ำข้อหาเดิมหรือไม่ จะถูกออกใบสั่งตามปกติ “โดยจะมีโอกาสถูกเตือน 1 ครั้ง”
ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดกฎหมายในความผิดฐาน “ขับขี่รถที่มีควันดำเกินมาตรฐาน” จะไม่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่ง แต่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่กำหนดไว้ เนื่องด้วยเป็นสาเหตุหนึ่งของสถานการณ์ฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยรวมของประเทศ ประกอบกับขณะนี้เป็นห้วงที่สถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทยอยู่ในภาวะที่มีค่ามลพิษสูงมาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎจราจร เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภาพรวม