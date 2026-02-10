ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมโครงการช่วยค่าอาหาร ดูแลสวัสดิการตำรวจต่อเนื่อง

ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมตำรวจรับประทานอาหารกลางวัน ตามโครงการช่วยเหลือค่าอาหาร มอบคูปองเดือนละ 200 บาท ลดภาระค่าใช้จ่าย ย้ำดูแลสวัสดิการตำรวจตามนโยบาย “6 เร่งรัด” เสริมขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
วันนี้ (10 ก.พ.) เมื่อเวลา 11.30 น.ที่อาคารโภชนาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่มารับประทานอาหารกลางวัน ตามโครงการช่วยเหลือค่าอาหารให้กับข้าราชการตำรวจในหน่วยที่มีที่ตั้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน ผู้บังคับการกองสวัสดิการ, พล.ต.ต.กรีธา ตันคณารัตน์ ผู้บังคับการกองอัตรากำลัง และข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพล ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ตามนโยบาย ผบ.ตร. “6 เร่งรัด” ข้อ 2 ปรับปรุงสวัสดิการตำรวจและครอบครัว จึงได้ดำเนินการดูแลสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจในหน่วยที่มีที่ตั้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมอบคูปองอาหารมูลค่า 200 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการตำรวจระดับรองผู้กำกับการลงไป ให้นำไปจ่ายค่าอาหารสำหรับร้านค้าในอาคารโภชนาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมมีการแสดงดนตรีจากกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล ในทุกอังคารด้วย
พล.ต.ท.ชัยต์พจน กล่าวว่า ผบ.ตร.ได้กำชับให้ดูแลสวัสดิการข้าราชการตำรวจในทุกด้านอย่างเหมาะสม สำหรับโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2568 ซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจมอบให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด