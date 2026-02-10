จับ “ผัว-เมีย” เอเย่นต์ยาเสพติดในชุมชน จ.ระนอง ขยายผลเครือข่าย

MGR Online - ภัยสังคม! ป.ป.ส. ผนึกกำลังตำรวจเมืองระนอง บุกรวบ “ผัว-เมีย” เอเย่นต์ขาใหญ่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง พร้อมยึดยาบ้า อาวุธปืน และทรัพย์สิน
วันนี้ (10 ก.พ.) สำนักงาน ปปส. ภาค 8 บูรณาการร่วมกับ สภ.เมืองระนอง เปิดปฏิบัติการเชิงรุกปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายตามโครงการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด ประจำปีงบประมาณ 2569 พร้อมกับดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1386 จับกุมสองสามีภรรยา พฤติการณ์เป็นผู้ค้ารายใหญ่ในพื้นที่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ยึดยาบ้า อาวุธปืน และอายัดทรัพย์สินหลายรายการ
ตามนโยบายเร่งด่วนของ พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่มุ่งเน้นการทำลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดในระดับชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าที่มีพฤติการณ์รุนแรง สร้างความเดือดร้อนและความหวาดระแวงให้กับประชาชน พร้อมกำชับให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งการดำเนินคดีอาญาและการยึดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการค้าเสพติดอย่างครบวงจร
นายโชติพันธ์ จุลเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 8 ได้มอบหมายให้ นายธมนต์ สีห์รา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นำชุดปฏิบัติการ ปปส.ภ.8 สนธิกำลังร่วมกับชุดสืบสวน สภ.เมืองระนอง ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นตามโครงการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนแพร่ระบาด รวม 7 เป้าหมาย ควบคู่ไปกับการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1386 ซึ่งผลการปฏิบัติในเป้าหมายสำคัญ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านพักในพื้นที่ ต.บางริ้น หลังสืบสวนพบว่ามีการซัดทอดจากผู้เสพหลายรายว่าซื้อยาเสพติดจากสองสามีภรรยาคู่นี้ ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นขาใหญ่ในพื้นที่และมักสร้างความเดือดร้อน โดยสามารถจับกุม นายธรรมศักดิ์ (เอ๊ก) อายุ 33 ปี และนางวรางคณา (พลอย) อายุ 33 ปี พร้อมตรวจยึดยาบ้า 2,825 เม็ด และอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเพื่อตรวจสอบที่มา จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย เงินสด 10,300 บาท และรถจักรยานยนต์ 1 คัน
จากการสอบปากคำและตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์ พบหลักฐานการติดต่อสั่งการชัดเจน โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจาก น.ส.เตย เพื่อนำมาพักไว้รอส่งต่อให้ลูกค้าตามคำสั่ง เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอขอออกหมายจับ น.ส.เตย ในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อทำลายเครือข่ายต้นทางต่อไป
สำนักงาน ป.ป.ส. ขอยืนยันว่าจะเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มผู้ค้าในชุมชนและเร่งจัดการทุกเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 อย่างต่อเนื่องเพื่อความสงบสุขของประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง