ป.ป.ส. เยี่ยมชุมชนเอื้ออารีย์ สวนหลวง ชูต้นแบบสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

MGR Online - เลขาฯ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ชุมชนเอื้ออารีย์ สวนหลวง ต้นแบบสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยทักษะสมอง EF ผสานวิถีชุมชนไทย-มุสลิมเข้มแข็ง
วันนี้ (10 ก.พ.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย นางปะภาสี คัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุนทร เดวี ประธานชุมชนเอื้ออารีย์ , นางสาวโสภา มัดลัง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์ , นายจุมพล เดวี ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนเอื้ออารีย์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ป.ป.ส. เดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์ ยกเป็นต้นแบบการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยที่โดดเด่น ใช้องค์ความรู้ทักษะสมอง EF เป็นเครื่องมือวางรากฐานระยะยาว ผนึกกำลังบ้าน-โรงเรียน-ชุมชน ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ในโอกาสนี้ ผู้แทนจากสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่งกรุ๊ป) ได้ร่วมลงพื้นที่และนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ทั้งแนวคิดและรูปแบบการสอน EF รวมถึงผลการขับเคลื่อนงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการประเมินค่ามาตรฐาน (NORM) และการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความโดดเด่นและประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์ในฐานะพื้นที่ต้นแบบ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์ ถือเป็นต้นแบบการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยทักษะสมอง EF ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ครอบครัว สร้างรากฐานสังคมปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมวิถีไทย-มุสลิมที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว โดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดวงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นางสาวโสภา มัดลัง หัวหน้าศูนย์ฯ ได้สะท้อนภาพสภาพปัญหาในพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนำทักษะสมอง EF มาประยุกต์ใช้ พร้อมเน้นย้ำถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ต่อตัวเด็ก และการทำงานเชื่อมโยงกับครอบครัวอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ตัวแทนผู้ปกครอง ได้ร่วมสะท้อนถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นของบุตรหลาน และหารือแนวทางสร้างความตระหนักรู้ให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญ เพื่อให้ชุมชนเอื้ออารีย์เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับลูกหลาน
นอกจากนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่กำหนดมาตรการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย โดยนำองค์ความรู้เรื่อง ทักษะสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางรากฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดระยะยาวให้กับเยาวชนของชาติ