ทหาร จับบ่อนไฮโล เปิดโต๊ะสนุ๊กเกอร์บังหน้า รวบเซียนพนัน 45 ราย ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



กอ.รมน.กทม.บูรณาการ ทหาร-ปกครอง บุกจับบ่อนเปิดโต๊ะสนุ๊กเกอร์ บังหน้า รวบ 45 นักพนัน ไฮโล เงินสะพัดวันละหลายล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.69 กอ.รมน.ภาค1 โดย พล.ท.เพชรเอก อินทรทัต รอง.ผอ.รมน.กรุงเทพ บูรณาการร่วมกับหน่วยข่าวกองทางทหาร และกรมแรงงาน เข้าตรวจสอบ โต๊ะสนุกเกอร์ ชื่อ “พรีเมียร์ค” ตั้งอยู่ในพื้นที่บางขัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบว่าโต๊ะสนุกเกอร์ดังกล่าวได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และมีลักษณะต้องสงสัยว่าอาจเป็นบ่อนการพนันแฝง

โดยผู้ร้องเรียนยังระบุเพิ่มเติมว่า พื้นที่ดังกล่าวมีบุคคลยืนเฝ้าประตูตลอดเวลา ลักษณะคล้ายคอยดูต้นทาง สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่อมา กอ.รมน.กทม. พร้แมหน่วยข่าวกองทางทหาร และกรมแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว พบกลุ่มนักพนันจำนวน 45 คน แบ่งเป็นชาวไทย 40 คน และชาวกัมพูชา 5 คน กำลังลักลอบเล่นการพนันไฮโล เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจค้น กลุ่มนักพนันต่างพากันแตกตื่นและพยายามหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด

จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การพนันไฮโล พร้อมเงินสดจำนวนหนึ่ง และจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า บ่อนดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนสูงถึงวันละหลายล้านบาท

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.นิมิตใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป









