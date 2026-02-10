เร่งหาสาเหตุไฟไหม้ 48 ร้านค้าตลาดจตุจักร ตร.พุ่งเป้าเรื่องระบบไฟฟ้า

จนท.หน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดนัดจตุจักรเสียหาย 48 ร้านค้า รวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดหาสาเหตุ เผยให้น้ำหนักในเรื่องระบบไฟฟ้ามากที่สุด
วันนี้ (10 ก.พ.) นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผอ.เขตจตุจักร เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ตำรวจ สน.บางซื่อ และเจ้าหน้าที่เขตบางซื่อ ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าภายในตลาดนัดจตุจักร เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา
นายประสาท เปิดเผยว่า เมื่อช่วงสายไฟได้เกิดปะทุซ้ำ เนื่องจากมีกลุ่มความร้อนสะสมจากลังกระดาษใต้หลังคา เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งเข้าไปฉีดน้ำเพิ่มเติม จนสามารถควบคุมไว้ได้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการ จะเร่งเยียวยาให้เร็วที่สุด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ เบื้องต้นมีแนวคิดที่จะลดค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการ แต่จะมีการลดค่าเช่ากี่เดือนต้องรอประชุมคณะอนุกรรมการในวันพรุ่งนี้
นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือในเรื่องทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งการโยกย้ายสถานที่การขายของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบไปโซนอื่น สามารถเอาสินค้าที่มีอยู่ไปวางขายได้ หรือจะนำสินค้าใหม่มาวางขายก็ได้ เพื่อบรรเทาในส่วนของความเสียหายเบื้องต้น
โดยพื้นที่ทั้งหมดพบว่า มีความเสียหายทั้งหมด 48 ร้านค้า ผู้ประกอบการได้รับความเสียหาย 32 คน โดยจะให้ผู้ประกอบการทั้งหมดนำหลักฐานที่แสดงว่าตนเองเป็นเจ้าของพื้นที่ค้าขาย สัญญาเช่าซื้อ มาลงบันทึกประจำวันกับ สน.บางซื่อ ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาเยียวยา
หลังจากนี้กรุงเทพมหานครและสำนักตลาดมีแนวคิดที่จะปรับปรุงสายไฟฟ้าภายในตลาดอยู่ โดยที่ผ่านมามีการทยอยแก้ไขไปแล้วในบางจุด แต่หลังจากนี้ต้องทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาแบบถาวร โดยจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าของพื้นที่และผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ส่วนวันนี้ตลาดนัดจตุจักรเปิดเป็นปกติ ยกเว้นพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้
ด้าน พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก. เปิดเผยว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบจุดต้นเพลิงแล้ว แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบและสอบปากคำผู้ค้าว่าร้านดังกล่าวจำหน่ายสินค้าประเภทใด ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ขอเวลาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง แต่ให้น้ำหนักในเรื่องระบบไฟฟ้า