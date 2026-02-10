"เจ๊หนิง" โร่ยื่นคำร้องศาลแพ่ง ให้พิจารณาใหม่ คดี "เมียโจ๊ก" ฟ้องเรียก 8 ล้าน

"เจ๊หนิง"โร่!ยื่นคำร้องศาลแพ่ง ขอบรรเทาโทษ-ให้พิจารณาคดีใหม่ โอด"เมียโจ๊ก"ฟ้องเรียก 8 ล้านบาท แต่ไม่ทราบหมายศาล เพราะส่งไปคอนโดฯเก่า กำลังรอขาย
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ 10 ก.พ. ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก น.ส.ธณัฏฐา ยอดเยี่ยม หรือ "เจ๊หนิง" อดีตอาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน คู่กรณี น.ส.ศิรินัดดา หักพาล ภรรยา "บิ๊กโจ๊ก" พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. เข้ายื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้พิจารณาคดีใหม่ กรณี น.ส.ศิรินัดดา ฟ้อง หมิ่นประมาท" รวม 3 คดี
น.ส. ธณัฏฐากล่าวว่า วันนี้ตนเดินทางมาเพื่อขอให้ศาลแพ่งพิจารณาคดีใหม่ และบรรเทาคำสั่งศาลไว้ก่อน เนื่องจากตั้งแต่เกิดเหตุ ตนยังไม่ทราบเรื่อง ศาลแพ่งส่งหมายส่งไปยังคอนโดมีเนียมที่ตนไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่นั่นแล้ว เพราะตนกำลังจะขาย มารู้ตัวอีกทีเมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา ภายหลังศาลพิพากษาให้ตนต้องจ่ายเงิน 8 ล้านให้กับ น.ส.ศิรินัดดา ผ่านจากทางสื่อมวลชนภายหลังจากที่ตนยื่นหนังสือต่อศาลเสร็จสิ้นก็จะเดินทางกลับไปตรวจสอบหมายศาลแพ่งที่คอนโดมีเนียมเก่าของตน ที่ซอยสุขุมวิท 101 อีกครั้ง
น.ส.ธณัฏฐา กล่าวอีกว่า เมื่อวานตนได้ปรึกษาทนายความมาแล้ว โดยทนายความแนะนำให้มายื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ และเพื่อบรรเทาคำสั่งศาลไว้ก่อน ทนายยังแนะนำอีกว่าคดีนี้ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่จะต้องเตรียมพยานหลักฐาน แล้วยืนยันว่าไม่ได้พักอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ศาลแพ่งส่งหมายไป นอกจากนี้ยังมีคดีที่ภรรยาโจ๊ก ฟ้องเป็นคดีอาญาไว้ที่ศาลอาญารัชดา รวม 3 คดี ซึ่งศาลนัดสืบพยานในเดือนกรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ตนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะไม่มีโอกาสได้ต่อสู้และรู้ว่า น.ส.ศิรินัดดาฟ้องคดีอะไรไว้บ้าง
น.ส. ธณัฏฐา กล่าวอีกว่า ตนขอโอกาสต่อสู้บ้างถึงแม้คำสั่งให้จ่าย 8 ล้านบาท ศาลแพ่งมีคำสั่งจริง ๆ ก็ยอมรับได้ แต่ก่อนหน้านี้ตนไม่มีโอกาสได้ต่อสู้ และข้อเท็จจริงเลย