กฤษฎีกาไฟเขียว “พล.ต.อ.รุ่งโรจน์” นั่ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ แทน “พล.ต.อ.เอก” พ้นตำแหน่งครบอายุ

กฤษฎีกาวินิจฉัยให้ ขยับ “พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม” จากบัญชีสำรอง ขึ้นดำรงตำแหน่ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิแทน “พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์” พ้นตำแหน่งครบอายุ 70 ปี
วันนี้ (10 ก.พ.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ปี 2565 มาตรา 29 บัญญัติ ว่า ในกรณีที่ก.ตร.ผู้คุณวุฒิตามมาตรา 22 (4) (ก) หรือ (ข) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีสำรองในประเภทนั้นผู้ที่เลื่อนลำดับขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน
เนื่องจากมีประเด็นข้อกฏหมาย เกี่ยวกับผู้ที่มีลำดับในการขึ้นบัญชีไว้ ได้มีการหารือไปยังสำนักงานคณะกรรรมการกฤษฎีกาและมีคำวินิจฉัยให้ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ซึ่งมีรายชื่อในบัญชีสำรอง เข้ารับตำแหน่ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิแทน พล.ต.อ.เอก ดังกล่าว
สำหรับ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 34 รุ่นเดียวกับพล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล อดีตจเรตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีบทบาทและเติบโตมาจากสายงานกำลังพล เคยดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.ด้านบริหาร และรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. โดยเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2562
ส่วน พล.ต.อ.เอก แม้จะพ้นจากตำแหน่งก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง ประธาน อนุฯ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่อไป นอกจากนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ได้แต่งตั้ง พล.ต.อ.เอก เป็นประธานคณะพัฒนา ปรับปรุง กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และกิจการตำรวจ ตลอดจนภาคเอกชน