จำคุก 30 ปี "โจ้ พฤติกร" อดีตทีมงานคณะก้าวหน้า หมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112

ศาลอาญาสั่งจำคุก "โจ้ พฤติกร"อดีตทีมงานคณะก้าวหน้า 30 ปี คดีหมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 รวมของเดิม 20 ปี เป็นจำคุกทั้งสิ้น 50 ปี
วันนี้ (10 ก.พ.) ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง อ.1486/2566 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา4 เป็นโจทก์ฟ้องนายพฤติกร สาระกุล หรือโจ้อดีตทีมงานก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมาย อาญาม.112และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
จำเลยหลบหนีระหว่างการพิจารณา
ศาลออกหมายจับปรับนายประกัน โดยทนายความในคดีนี้คือนายอานนท์ นำภา ทนายความและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งอยู่ระหว่างจำคุกอยู่จากคดี 112 เดินทางจากเรือนจำเข้ามาฟังการพิจารณาของศาลด้วย
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาให้จำคุกนายพฤติกร จำเลยรวม 20 ปีฐานดูหมิ่นสถาบันและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
โจทก์ฟ้องว่าขณะเกิดเหตุขณะเกิดเหตุ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๒2 บัญญัติว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมาตรา 6 บัญญัติว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ ต่อมาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2565 จำเลยยังได้หมิ่นประมาท ดูหมิ่น อาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ลงในแอพลิเคชั่นทวิตเตอร์ เป็นการใส่ความ เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นเหยียดหยาม พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นประมุข ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ โดยประการที่น่าจะทำให้พระมหากษัตริย์ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ทั้งเป็นการปลุกปั่นทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและจูงใจให้ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ จนอาจนำมาซึ่งความเกลียดชัง โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลที่จำเลยโพสต์นั้นเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานที่นำสืบมาจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา 14(3) เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษม.112 การกระทำผิดของจำเลยหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกระทงความผิดไป ให้ลงโทษจำเลย 10 กระทง กระทงละ 3 ปี รวม 30 ปี และให้ลงโทษจำคุกต่อจากคดี อ.1485/2566 ของศาลนี้