“พล.อ.บุญสิน” ขอประชาชน งดเชื่อ งดแชร์ อย่าหลงกลปลุกปั่น ให้เแตกแยกในสังคม

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 69 พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ออกโรงโต้กระแสข่าวบิดเบือนที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ยืนยันชัด ไม่เคยพูดหรือให้สัมภาษณ์ในลักษณะสร้างความแตกแยกให้กับสังคมตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใด
พล.อ.บุญสิน ระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การไปพูดหรือบรรยายในที่ต่างๆ มีเจตนาเพียงเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง และความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ไม่ใช่การยุยง ปลุกปั่น หรือสร้างความขัดแย้งดังที่มีการนำเสนอ
“ขอพี่น้องประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่สร้างกระแส บิดเบือนข้อเท็จจริง ยุยง ปลุกปั่น จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในทุกกรณี” พล.อ.บุญสิน กล่าวย้ำ
ทั้งนี้ ขอประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร งดเชื่อ งดแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี