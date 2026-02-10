ทหารรวบจีนเทา 10 ราย ริมแม่น้ำเมย อ.แม่สอด หลังหนีตายข้ามเข้าไทย

ทหาร ฉก.ราชมนู ซุ่มจับชาวจีน บริเวณ ริมแม่น้ำเมยเมย อำเภอแม่สอด รวบ 10 ชาวจีน หถูกปราบปรามหนัก ลอบเข้าไทยโดยผิดกฎหมาย ก่อนส่งตัวดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 10 ก.พ.68 หน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู) เปิดเผยว่าวานนี้ (9 ก.พ.) ร้อย.ร.1411 จัดกำลังพลออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำเมย บ้านวังแก้ว หมู่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างปฏิบัติภารกิจ ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่เป้าหมาย จึงแสดงตัวเข้าทำการตรวจสอบทันที
จากการตรวจสอบ พบเป็นบุคคลสัญชาติจีน จำนวน 10 คน แยกเป็นชาย 8 คน หญิง 2 คน โดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า ข้ามไปทำงานในประเทศเมียนมา หลังจากโดนปราบปรามอย่างหนักจึงได้ ลักลอบข้ามแดนเข้ามายังฝั่งประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ และเป็นคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวบุคคลทั้งหมด ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป