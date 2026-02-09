ลากคอหนุ่มก่อสร้างแทงหลังเพื่อนปางตาย หนี 20 ปี ก่อนคดีหมดอายุความเพียง 1 วัน

กองปราบตามรวบหนุ่มก่อสร้างควงดาบดักแทงหลังเพื่อนร่วมงานในแคมป์เกาะสมุยปางตาย หนีเกือบ 20 ปี ก่อนคดีหมดอายุความเพียง 1 วัน
วันนี้ ( 9 ก.พ. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.สุวิจักขณ์ รัตนพันธ์ สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายอุทิศ อายุ 39 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สมุย) ที่ 136/2549 ลงวันที่ 30 มี.ค.49 ข้อหา “พยายามฆ่า” ได้บริเวณถนนหน้าซอยแห่งหนึ่ง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้เมื่อเดือน ก.พ.2549 ขณะที่นายอุทิศ และกลุ่มเพื่อนคนงานร่วมรับประทานอาหารภายในแคมป์คนงาน ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างนั้นได้มีเหตุทะเลาะวิวาทกัน จากนั้นนายอุทิศ ได้เดินไปดักรอคู่อริบริเวณปากทางเข้าบริษัทฯ ก่อนใช้ดาบปลายแหลมยาวประมาณ 2 ฟุต แทงผู้เสียหายบริเวณแผ่นหลังจำนวน 2 แผล ทะลุถึงปอด ได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนหลบหนีออกนอกพื้นที่
ต่อมาตำรวจ กองปราบปราม ได้รับการประสานจากผู้เสียหายให้ช่วยติดตามจับกุมตัวนายอุทิศผู้ต้องหาที่คดีใกล้หมดอายุความ ในวันที่ 10 ก.พ.ที่จะถึงนี้ กระทั่งสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวได้สำเร็จก่อนคดีจะหมดอายุความในวันที่ 10 ก.พ.นี้
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าผู้ที่แทงผู้เสียหายเป็นเพื่อนไม่ใช่ตน แต่ยอมรับว่าในวันเกิดเหตุตนอยู่ในเหตุการณ์และมีการร่วมทะเลาะวิวาทกันจริง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะสมุย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป