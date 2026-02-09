ตร.ทางหลวง จับ“รส บางเสาธง” เอเย่นค้าไอซ์ขณะรถจอดเสียไหล่ทาง

ตำรวจทางหลวงช่วยรถจอดเสียไหล่ทาง พบคนนั่งข้างลุกลี้ลุกลน ตรวจสอบประวัติทราบชื่อ “รส บางเสาธง” เอเย่นค้าไอซ์หลบหนีคดี
วันนี้ ( 9 ก.พ.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.8 บก.ทล. พ.ต.ท.ปิยเดช แก้วแฝก สวญ.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. พ.ต.ท.ชยธร ถวิลเพชรสกุล สว.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.และ ร.ต.อ.อาทร ทรงลำยอง รอง สว.ฯ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. จับกุม นายวิชิตฯ อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 102/2569 ลงวันที่ 20 ม.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันจําหน่าย โดยมีไว้ครอบครอง เพื่อจําหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) อันเป็นการกระทำผิดเพื่อการค้าฯ และสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำ ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ” ได้บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ทล.พ.9 ช่วงกิโลเมตรที่ 53+200 มุ่งหน้าบางนาแขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.คลองด่าน ได้จับกุม นายสราวุธ หรือแบทฯ อายุ 25 ปี พร้อมของกลางยาไอซ์ น้ำหนักรวม 297.8 กรัม ก่อนขยายผลทราบว่า นายสราวุธ ได้รับยาเสพติดมาจาก นายวิชิต ผู้ต้องหารายนี้ ก่อนเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่จระเข้น้อย และ บางเสาธง สามารถตรวจยึดยาไอซ์ได้เพิ่มเติมอีกจำนวน 95.0 กรัม พร้อมเครื่องกระสุนปืนได้จำนวนหนึ่ง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับนายวิชิตผู้ต้องหารายนี้ไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมออกตรวจตราในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พบรถเก๋ง ยี่ห้อ Honda สีแดง หมายเลขทะเบียน วบ xx02 กรุงเทพมหานคร จอดเสียล้อรถยางแบนอยู่บริเวณไหล่ทาง ประมาณกิโลเมตรที่ 53+200 ถนนกาญจนาภิเษก ทล.พ.9 มุ่งหน้าบางนา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ จึงเข้าไปสอบถามกับผู้ขับขี่เพื่อให้การช่วยเหลือ แต่ผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยท่าทางมีพิรุธหลบสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน แต่เจ้าตัวอ้างว่าทำสูญหาย มีเพียงใบขับขี่ทราบชื่อคือ นายวิชิต จึงได้ตรวจสอบประวัติพบว่ามีหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการ จึงแสดงตัวจับกุมตัวกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองด่าน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป