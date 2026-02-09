ตร.ไซเบอร์จับ 3 ผู้ต้องเปิดเว็บพนัน toy168 -บัญชีม้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย-จังหวัดนครปฐม”

วันนี้ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 08.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท.,พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รอง ผบช.สอท.,พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท.,พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท.,พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ รอง ผบช.สอท.,พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท.,พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 ,พ.ต.อ.ชินพันธ์ พราหมณ์พันธุ์ รอง ผบก.สอท.4,พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ อ่อนตา รอง ผบก.สอท.4,พ.ต.อ.นรวัตน์ คำภิโล รอง ผบก.สอท.4 ,พ.ต.อ.ศุภกร ธัญญกรรม รอง ผบก.สอท.4 ,พ.ต.อ.สมชาย ธีรภัทรไพศาล รอง ผบก.สอท.4,พ.ต.อ.คมสัน มีภักดี รอง ผบก.สอท.4,ว่าที่ พ.ต.อ.เรืองกฤษณ์ ศิริมาจันทร์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4,พ.ต.ท.ณัฐรัชต์ กรีธาธร รอง ผกก.ฯ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ณัฐวัฒน์ ด้วงพูลอนันต์ รอง ผกก.ฯ, พร้อมด้วย พ.ต.ท.อนุรักษ์ พรมเมือง รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าว ฯ บก.สอท.4 ,พ.ต.ท.ธนาชัย สุวรรณโท สว.ฯ ,พ.ต.ท.ภัทรศักดิ์ สมงาม สว.ฯ, พ.ต.ท.ยุทธภูมิ วาแวนิ สว.ฯ ,พ.ต.ท.กิตติ เพชรแสงสว่าง สว.ฯ ,พ.ต.ต.สุวัฒน์ สายปัญญา สว.ฯ , ,ว่าที่ พ.ต.ต.เดชชัย จำปาทอง สว.ฯ, ร.ต.อ.สุติพงษ์ ปันสัน รอง สว.ฯ, และเจ้าหน้า ตร.จำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายศรราม นาคพันธ์สังข์ (ผู้ต้องหาเสื้อสีดำ) อายุ 33 ปี ชาวตำบลเมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ได้ที่บริเวณริมถนนหน้าบ้านเลขที่ 120 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย ในจังหวัดเชียงราย หมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.278/2569 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
พฤติการณ์แห่งการจับกุม ก่อนทำการจับกุม เจ้าหน้าตำรวจชุดสืบสวน กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4 ได้ทำการติดต่อกับสายลับในพื้นที่ จ.เชียงราย แจ้งว่า นายศรราม นาคพันธ์สังข์ อายุ 33 ปี ชาวจังหวัดอุทัยธานี (ผู้ต้องหานี้) ได้หลบหนีมาอยู่ที่บริเวณ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จึงแจ้งให้ผู้บังคัญชาทราบ จึงมีคำสั่งให้ทำการตรวจสอบและวางแผนจับกุบกุม ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่าพบเห็น นายศรรามฯ(ผู้ต้องหานี้) ต้องหายืนอยู่บริเวณริมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.บ้านคู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จึงเดินทางไปตรวจสอบตามที่สายลับแจ้ง เมื่อไปถึงพบ นายศรรามฯ(ผู้ต้องหานี้) ชาวจังหวดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ต..ภัทรศักดิ์ สมงาม สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.๔ พร้อมชุดฯ จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและแสดงหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ฯ โดยทางผู้ต้องหายอมรับว่า ตนเป็นบุคคลตามหมายจับ และไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับดังกล่าวมาก่อนจริง จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ตามหมายจับดังกล่าวให้ทราบว่า "ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต สมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานพ่อกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐามผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน " และแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับตามกฎหมายให้ผู้ต้องหาทราบ จึงทำการจับกุมตัวผู้ต้องหานำส่ง พงส.บก.สอท.๔ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต่อมาในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 14.00 น. ทางเจ้าหน้าที่อีกชุด ได้ร่วมกันจับกุมตัว น.ส.รัตติยากร สุดสวาท (ผู้ต้องหาเสื้อสีแดง) อายุ 35 ปี ชาวตำบลไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีษะเกษ ได้ที่บ้านเลขที่ ห้องพักในตำบลดอนพุทรา อ.ดอนตูม จังหวัดนครปฐม ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.279/2569 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
โดยพฤติการณ์และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับ วันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้รับแจ้งจากสายลับว่า น.ส.รัตติยากร สุดสวาท อายุ 35 ปี ชาวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 274/2569 ลง 6 ก.พ.2569 ได้หลบหนีมาอาศัยอยู่บริเวณห้องพักเลขที่ 7 ในตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชา และ ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอนตูม จ.นครปฐปฐม ร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ฯ พบบุคคลลักษณะคล้าย น.ส.ส.รัดติยากรฯ ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฯ สอบถามชื่อและนามสกุล บุคคลดังกล่าว จนทราบว่าเป็น น.ส.รัตติยากรฯ จึงได้แสดงหมายจับฯ ให้ น.ส.รัตติยากรฯ ตรวจดูและอ่านหมายจับให้น.ส.รัตติยากรฯ ฟังจนเป็นที่พอใจละเข้าใจดีแล้ว จากการสอบถาม น.ส.รัตติยากรฯ รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลตามหมายจับและไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับนี้มาก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อ น.ส.รัตติยากรฯให้ทราบว่า เป็นบุคคลตามหมายจับ ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน "ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกัน ทางอิเล็กหรอนิกสโดยไม่ไม่ได้รับอนุญาต สบคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน" ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ลง 6 ก.พ.2569 พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ จากนั้นนำตัวผู้ถูกจับมาจัดทำบันทึกจับกุมที่ สภ.ดอนตูม จ.นครปฐม ก่อนนำตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสอบสวน สอท.4 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและ น.ส.นาถตยา ไพรวัน ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่ จ.280/2569 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 อยู่ระหว่างควบคุมตัวในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี พนักงานสอบสวนได้ทำการอายัดตัวผู้ต้องหาแล้ว โดยทั้งหมดทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว พร้อมทั้งทำประวัติ ภายหลังการจับกุม ได้นำตัวผู้ต้องหาส่ง พงส.บก.สอท.4 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป