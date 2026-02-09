บุกรวบคาร้านเสริมสวย สาวคองโกทำงานไม่มีใบอนุญาติ-เจ้าของคนไทยโดนด้วย

ตม.บุกจับสาวชาวคองโก คาร้านเสริมสวยกลางกรุง ทำงานไม่มีใบอนุญาติ ส่วน้จ้าของร้านโดนจับข้อหารับคนต่างด้าวเข้าทำงาน
วันนี้ (9 ก.พ.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รอง ผบก.ตม.1 ว่าที่ พ.ต.อ.พลสิทธิ์ สุทธิอาจ ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กก.สืบสวน บก.ตม.1 สืบสวนหาข่าวกลุ่มคนต่างด้าวที่ประกอบอาชีพซึ่งห้ามคนต่างด้าวทำโดยเป็นการแย่งอาชีพคนไทย
จนกระทั่งสืบทราบว่า มีร้านตัดผมสไตล์แอฟริกันย่านราชปรารภ มีการจ้างคนต่างด้าวหญิงแอฟริกันมาทำผมเสริมสวยให้ลูกค้า จากการเข้าตรวจสอบร้านทำผมดังกล่าว พบหญิงชาวต่างชาติรายหนึ่ง ทราบชื่อภายหลังคือ MS.T (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี สัญชาติคองโก กำลังนั่งให้บริการถักผมให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติอย่างเปิดเผยภายในร้าน
เมื่อตรวจสอบเอกสาร พบว่า การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ของ MS.T นั้นสิ้นสุดมาแล้ว และไม่มีใบอนุญาตทำงานแต่อย่างใด อีกทั้งการประกอบอาชีพช่างทำผมยังเป็นงานต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว ซึ่งกฎหมายสงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และแจ้งข้อกล่าวหาหญิงชาวไทยเจ้าของร้านในข้อหา รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธจะทำได้ นำตัวทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ พล.ต.ต.ประสาธน์ ได้กล่าวเน้นย้ำว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดลักษณะแย่งอาชีพคนไทยรวมถึงความผิดอื่นๆ และขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสการกระทำผิดของคนต่างด้าว สามารถแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ทันทีทางสายด่วน