สกัดจับ 4 นักบิน ลอบขนยาบ้า 9.3 แสนเม็ดจากปทุมฯส่งเครือข่ายนครศรีฯ

ตำรวจทางหลวงสนธิกำลังร่วมกับตำรวจ ปส.สกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติด รวบผู้ต้องหา 4 ราย ยึดยาบ้า 930,000 เม็ด เผยขนจากปทุมธานีส่งเครือข่ายนครศรีธรรมราช
วันนี้ ( 9 ก.พ.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล.พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส.4 จับกุม นายพงศธร อายุ 31 ปี , นายอานนท์ อายุ 30 ปี , นายมานัส อายุ 34 ปี และ นายเจษฎา อายุ 21 ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน930,000 เม็ด ,รถกระบะตู้ทึบ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว 1 คัน ,รถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้าอัลติส สีน้ำเงิน 1 คัน,รถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีน้ำตาล 1 คัน และโทรศัพท์มือถืออีก 6 เครื่อง
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบขนยาบ้าจากพื้นที่ จ.ปทุมธานี ไปส่งให้เครือข่ายในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้รถยนต์รวม 4 คัน แบ่งหน้าที่กันชัดเจน ทั้งรถนำทาง รถบรรทุก และรถคุ้มกัน ได้แก่ รถเก๋ง โตโยต้า อัลติส สีน้ำเงิน เป็นรถนำทาง รถกระบะตู้ทึบ สีขาวบรรทุกยาเสพติด รถกระบะ โตโยต้า สีน้ำตาล เป็นรถคุ้มกัน รถเก๋ง ฮอนด้า ซิตี้ สีขาว ทะเบียน จ.ปทุมธานี เป็นรถสั่งการและ คุ้มกัน
ต่อมาพบว่ารถทั้ง 4 คันกำลังเดินทางจากจังหวัดเพชรบุรี มุ่งหน้าลงใต้ ใช้ถนนเพชรเกษม โดยขับเว้นระยะห่างกันเป็นขบวน เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ช่วงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงด่านตรวจยานพาหนะชุมพร (ท่าแซะ) เจ้าหน้าที่พยายามสกัดรถกระบะตู้ทึบอีซูซุ สีขาว แต่รถคันดังกล่าวเร่งเครื่องแหกด่านหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงติดตามอย่างกระชั้นชิดพบคนร้ายจอดรถทิ้งไว้ริมถนนเพชรเกษม ใกล้โรงแรมนากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ไม่พบคนขับ ตรวจสอบภายในพบเอกสารส่วนตัวของ นายพงศธร เมื่อเปิดตู้ทึบพบยาบ้าจำนวนดังกล่าวบรรจุอยู่ในกระสอบจำนวน 5 กระสอบ ซุกซ่อนอยู่ด้านใน เจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและรถที่เหลือทันที
จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. ได้ประสานงานกับตำรวจทางหลวงชุมพรให้ทำการสกัดรถยนต์ในขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้ ทิศทางขับมุ่งหน้ากรุงเทพมหานคร กระทั่งสกัดจับรถเก๋งโตโยต้า อัลติส สีน้ำเงิน ได้บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทับสะแก พบผู้ต้องหา 2 ราย คือ นายอานนท์และนายพงศธร จากนั้นได้ สกัดจับรถกระบะโตโยต้า สีน้ำตาล ได้ที่อำเภอปราณบุรี พบผู้ต้องหาอีก 2 ราย คือ นายมานัสและนายเจษฎา พร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป