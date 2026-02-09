อัยการให้ความรู้ สิทธิหน้าที่พลเมืองกับนักศึกษาแพทย์ ม.กรุงเทพธนบุรี

อัยการให้ความรู้สิทธิหน้าที่พลเมืองกับนักศึกษาแพทย์ ม.กรุงเทพธนบุรีฟัง ย้ำการเลือกตั้งช่วยขับเคลื่อนประเทศ
วันที่ 9 ก.พ. 2569 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะแพทย์ศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในวิชาสมรรถนะศตวรรษที่ 21 พลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 20 คน
คณะแพทย์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์
จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เชิญนายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง(อจ.คช.ระยอง) มาเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อพลเมืองไทยต้องรู้สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญบทบาทของการเมืององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญในการขับเคลื่อนประเทศ
นายเทพประทานพร ทองคลัง อจ.คช.ระยอง ได้อธิบายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของพลเมืองอันพึงมีต่อประเทศชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนอธิบายการใช้สิทธิของพลเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงคุณค่าเพื่อไปทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและช่วยตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจน องค์กรทาง ทางตุลาการ
พร้อมอธิบายเกี่ยวกับองค์กรทางวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแพทย์ วิศวกร สภาทนายความ
ว่าควรจะมีการประพฤติดำรงตนเช่นไร เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขเรียบร้อย พร้อมกันนั้นได้สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการดำรงตนเพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม โดยเน้นย้ำเรื่องความพอเพียง เพียงพอก่อสุขทุกสถาน
โดยนายเทพประทานพร เเละได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพื่อจะได้ดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป