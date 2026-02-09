เปิดอบรมหลักสูตรครูฝึกยิงปืนยุทธวิธีต้นแบบ 135 นาย ขยายมาตรฐานความปลอดภัยสู่โรงพักทั่วประเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดอบรมหลักสูตรครูฝึกยิงปืนยุทธวิธีต้นแบบ 135 นาย ขยายมาตรฐานความปลอดภัยสู่สถานีตำรวจทั่วประเทศ
วันนี้ (9 ก.พ.) เมื่อเวลา 13.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมครูฝึกทักษะยิงปืนต่อสู้ทางยุทธวิธีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับกองบัญชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 “Royal Thai Police Combat Shooting Instructor 2026” โดยมี พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ, พล.ต.ท.ภูมินทร์ พุ่มพันธ์ม่วง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมถึงตำรวจภูธรภาค 1–9 เข้าร่วมพิธี ณ สนามยิงปืน 1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือพัฒนาของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของข้าราชการตำรวจในการใช้อาวุธปืนเพื่อระงับเหตุและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์อาชญากรรมมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ผู้กระทำความผิดใช้อาวุธปืนต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น ส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องสร้าง “ครูฝึกต้นแบบ” ในระดับกองบัญชาการ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และทักษะยุทธวิธีตำรวจไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศ โดยเฉพาะสายงานป้องกันและปราบปราม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพัฒนาทักษะจนสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึกยิงปืนต้นแบบ ถ่ายทอดเทคนิคการยิงปืนในระบบ “คอมแบทแฮนด์กัน” (Combat Handguns) และ “คอมแบทคาร์ไบน์” (Combat Carbine) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักยุทธวิธีและการจำลองสถานการณ์วิกฤต รวมถึงสามารถควบคุมการทดสอบและประเมินผลการยิงปืนตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืนและการควบคุมสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
โครงการนี้มีข้าราชการตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1–9 ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง และศูนย์ฝึกตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 135 นาย แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 9–13 กุมภาพันธ์ 2569 รุ่นที่ 2 วันที่ 16–20 กุมภาพันธ์ 2569 และรุ่นที่ 3 วันที่ 23–27 กุมภาพันธ์ 2569
โครงการดังกล่าวถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นระบบ ช่วยลดความเสี่ยงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการระงับเหตุร้าย และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อการทำงานของตำรวจทั่วประเทศ