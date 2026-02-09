ศาลสั่ง "เจ๊หนิง" ภรรยาอาจารย์นายร้อยตำรวจ จ่าย 8 ล้าน เยียวยา "เมียโจ๊ก" ปมหมิ่นเป็นชู้กับผัวตัวเอง

ศาลแพ่งสั่ง "เจ๊หนิง" ภรรยาอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ่าย 8 ล้าน เยียวยา "เมียโจ๊ก" ปมให้สัมภาษณ์หมิ่น กล่าวหาเป็นชู้กับผัวตัวเอง
วันนี้ 9 ก.พ. ศาลแพ่งมีคำพิพากษาคดีดำ พ.4343/2568 ที่นางศิรินัดดา หักพาล ภรรยาของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร . เป็นโจทก์ ฟ้อง น.ส.ธณัฏฐา หรือณิชานันท์ ยอดเยี่ยม หรือ เจ๊หนิง เป็นจำเลยความผิดละเมิด เรียกค่าเสียหายจำนวน 10 ล้านบาท
กรณีเมื่อเดือน ตุลาคม 2567 จำเลย ให้สัมภาษณ์ในรายการ "ถกไม่เถียง" ทางช่อง 7HD กล่าวหาใส่ร้ายโจทก์ทำนองว่า โจทก์เป็นชู้กับ พ.ต.อ.ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์ อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามีของจำลย และบุกรุกเอาทรัพย์ของจำเลยไป ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงจึงนำคดีมาฟ้อง
ศาลแพ่งพิเคราะห์แล่วเห็นว่า แม้จำเลยไม่ได้พูดถึงชื่อโจทก์โดยตรง แต่เมื่อคนทั่วไปรับฟังข้อความให้สัมภาษณ์ของจำเลย ทำให้เข้าใจได้ว่าบุคคลที่กล่าวถึงหมายถึงโจทก์ การที่จำเลยกล่าวข้อความทำนองว่าโจทก์เป็นชู้กับสามีและโจทก์บุกรุกและลักทรัพย์จำเลยโดยกล่าวผ่านสื่อทางรายการข่าว ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือทางทำมาหาได้
จึงพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีของเงินต้น นับถัดจาดวันฟ้อง (วันฟ้อง 15 ตุลาคม 2568) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท