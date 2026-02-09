เปิดสถิติคดีเลือกตั้งพุ่ง 151 คดี พบฉีกบัตร–ซื้อเสียงหลายพื้นที่

ศลต.ตร. เผยสถิติคดีเลือกตั้ง ส.ส. 2569 พบความผิดสะสม 151 คดี ภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน ตั้งแต่ทำลายป้ายหาเสียง ซื้อเสียง ไปจนถึงฉีกบัตรเลือกตั้ง โดยพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 และ 7 สถิติคดีสูง ขณะที่พรรคประชาชนถูกทำลายป้ายมากที่สุด
วันนี้ (9 ก.พ.) ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศลต.ตร. เปิดเผยสถิติคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2569 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2569 พบว่า การกระทำความผิดในหลายข้อหาทั้งทำลายป้ายหาเสียง,ทำให้เกิดความกลัวสอง,ร้องเรียน กกต. ,ดูหมิ่นซึ่งหน้า , ใส่ร้ายด้วยความเท็จ,ร้องเรียน, จำหน่ายเครื่องดื่ม , ทำลายป้ายหาเสียง รวมทั้ง ชักชวนซื้อสิทธิ์ขายเสียง ลักทรัพย์, หมิ่นประมาท, ร้องเรียน กกต.ดูหมิ่นซึ่งหน้า,จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ,พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ รวมทั้งหมด 151 คดี โดยแบ่งเป็น กองบัญชาการตำรวจนครบาล 16 คดี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 27 คดี ,บช.ภ.2 จำนวน 7 คดี ,บช.ภ. 3 จำนวน 9 คดี ,บช.ภ.4 จำนวน 20 คดี,บช.ภ.5 จำนวน 18 คดี,บช.ภ. 6 ตำรวจ 11 คดี ,บช.ภ.7 จำนวน 26 คดี รวมคดีที่ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ บช.ภ. 8 จำนวน 3 คดีและบช.ภ.9 จำนวน 4 คดี
สำหรับสัดส่วนพรรคการเมืองที่ถูกทำลายป้ายหาเสียง ประกอบด้วย พรรคประชาชน จำนวน 45 ป้าย คิดเป็น 39 % พรรคเพื่อไทย จำนวน19 ป้าย คิดเป็น 18 % พรรคภูมิใจไทย จำนวน18ป้าย คิดเป็น 15% พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 12 คิดเป็น 9 % และพรรคกล้าธรรม 9 ป้าย คิดเป็น 6 % ส่วนพรรคการเมืองอื่นๆอีก 11 พรรค พบว่าถูกทำลาย 1-2 %
ทั้งนี้ รายงานเหตุคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2569 ตั้งแต่วันที่ 7-8กุมภาพันธ์ 2569 เวลา18.00 น. พบมีการฉีกบัตร 15 คดี พื้นที่ บช.ภ.4 เยอะสุด จำนวน 6 คดี, บช.ภ.5 จำนวน 3 คดี บช.ภ.2 จำนวน 2 คดี และนครบาล, บช.ภ.6, บช.ภ.7และบช.ภ.9 บช.ละ 1 คดี
ส่วนการซื้อเสียงพบทั้งหมด 9 คดีแบ่งเป็น บช.ภ.8 จำนวน 4 คดี และบช.ภ.2,4,5,6,7 บช.ละ 1 คดี ส่วนความผิดอื่น ถ่ายภาพ และชี้นำพบว่า บช.ภ.5 จำนวน 3 คดีและบช.ภ.8 จำนวน 2 คดี