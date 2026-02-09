xs
เปิดสถิติคดีเลือกตั้งพุ่ง 151 คดี พบฉีกบัตร–ซื้อเสียงหลายพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ศลต.ตร. เผยสถิติคดีเลือกตั้ง ส.ส. 2569 พบความผิดสะสม 151 คดี ภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน ตั้งแต่ทำลายป้ายหาเสียง ซื้อเสียง ไปจนถึงฉีกบัตรเลือกตั้ง โดยพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 และ 7 สถิติคดีสูง ขณะที่พรรคประชาชนถูกทำลายป้ายมากที่สุด

วันนี้ (9 ก.พ.) ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศลต.ตร. เปิดเผยสถิติคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2569 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2569 พบว่า การกระทำความผิดในหลายข้อหาทั้งทำลายป้ายหาเสียง,ทำให้เกิดความกลัวสอง,ร้องเรียน กกต. ,ดูหมิ่นซึ่งหน้า , ใส่ร้ายด้วยความเท็จ,ร้องเรียน, จำหน่ายเครื่องดื่ม , ทำลายป้ายหาเสียง รวมทั้ง ชักชวนซื้อสิทธิ์ขายเสียง ลักทรัพย์, หมิ่นประมาท, ร้องเรียน กกต.ดูหมิ่นซึ่งหน้า,จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ,พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ รวมทั้งหมด 151 คดี โดยแบ่งเป็น กองบัญชาการตำรวจนครบาล 16 คดี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 27 คดี ,บช.ภ.2 จำนวน 7 คดี ,บช.ภ. 3 จำนวน 9 คดี ,บช.ภ.4 จำนวน 20 คดี,บช.ภ.5 จำนวน 18 คดี,บช.ภ. 6 ตำรวจ 11 คดี ,บช.ภ.7 จำนวน 26 คดี รวมคดีที่ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ บช.ภ. 8 จำนวน 3 คดีและบช.ภ.9 จำนวน 4 คดี


สำหรับสัดส่วนพรรคการเมืองที่ถูกทำลายป้ายหาเสียง ประกอบด้วย พรรคประชาชน จำนวน 45 ป้าย คิดเป็น 39 % พรรคเพื่อไทย จำนวน19 ป้าย คิดเป็น 18 % พรรคภูมิใจไทย จำนวน18ป้าย คิดเป็น 15% พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 12 คิดเป็น 9 % และพรรคกล้าธรรม 9 ป้าย คิดเป็น 6 % ส่วนพรรคการเมืองอื่นๆอีก 11 พรรค พบว่าถูกทำลาย 1-2 %

ทั้งนี้ รายงานเหตุคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2569 ตั้งแต่วันที่ 7-8​กุมภาพันธ์ 2569 เวลา18.00 น. พบมีการฉีกบัตร 15 คดี​ พื้นที่​ บช.ภ.4 เยอะสุด จำนวน​ 6 คดี​, บช.ภ.5 จำนวน​ 3 คดี บช.ภ.​2 จำนวน​ 2 คดี​ และ​นครบาล​, บช.ภ.6, บช.ภ.7และบช.ภ.9 บช.ละ 1 คดี

ส่วนการซื้อเสียงพบ​ทั้งหมด 9 คดี​แบ่งเป็น บช.ภ.8 ​จำนวน 4 คดี​ และบช.ภ.2,4,5,6,7 บช.ละ 1 คดี​ ส่วนความผิดอื่น​ ถ่ายภาพ และชี้นำ​พบว่า บช.ภ.5 จำนวน 3 คดีและบช.ภ.8 จำนวน 2 คดี​


