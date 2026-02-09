พนักงานหนุ่มขับรถเก๋ง พุ่งลงคลองดับ ขณะคุยโทรศัพท์กับแฟนสาว ค้นรถเจอกระป๋องเบียร์

สลด พนักงานบริษัทขับเก๋งพุ่งตกคลองเสียชีวิตคาสายโทรศัพท์แฟนสาว ค้นในรถพบกระป๋องเบียร์
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 9 ม.ค.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภชัยพฤกษ์ ได้รับแจ้งเหตุ รถเก๋งตกลงไปในคลองคันแอน ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถ 1 ราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊งรีบตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีน้ำเงินยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน 2 กค. 3089 จมอยู่ในน้ำทางเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตนั่งอยู่รถฝั่งคนขับออกมาจากรถทราบชื่อคือนายจีระศักดิ์ ผาสีกาย อายุ 47 ปี เป็นชาวจังหวัดสกลนคร สภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ ใส่กางเกงยีนส์ขาสั้น ตรวจสอบภายในกระเป๋าสะพายพบบัตรประชาชน เอกสารรถ ลอตเตอรี่จำนวน 4 ใบ และกุญแจรถจยย. ตรวจสอบภายในรถพบกระป๋องเบียร์ 1 กระป๋องได้ประสานรถยกนำรถเก๋งคันดังกล่าวขึ้นมาจากน้ำ
นางสาวสรัญญา ครุฑพันธ์ อายุ 37 ปี แฟนผู้เสียชีวิต เล่าทั้งน้ำตาว่าก่อนเกิดเหตุแฟนไปรับจ๊อบอยู่ที่แถววงเวียนพระราม 5 และกำลังขับกลับบ้านที่ห่างจากที่เกิดเหตุไม่ไกลมาก ปกติแฟนเป็นคนดื่มแต่เมื่อคืนไม่แน่ใจว่าดื่มมาหรือเปล่าขาดการติดต่อประมาณ 22.00 น.กว่าหลังจากเขาโทรมาบอกว่ากำลังกลับแล้วก็คุยสายกันมาตลอด จนมาถึงตอนแฟนบอกว่าเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงเหมือนอะไรกระแทกก็ไม่รู้เหมือนกัน และสายก็ตัดไปเลย หลังจากนั้นได้ออกไปตามหาแต่ก็ไม่เจอทั้งคืนเลย จนมาถึงตอนเช้าทางลุงพี่เขยโทรมาบอกจึงได้รู้ว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ ก่อนเกิดเหตุไม่มีลางบอกเหตุอะไรเลย
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบ พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป