"เอม-สามี" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ฝากขอบคุณทุกกำลังใจผู้สนับสนุน เชื่อ "ดร.เชน" ทำเต็มที่แล้ว

วันนี้ (9 ก.พ.) เวลา 10.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ หรือ "พงศ์" สามี เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นครั้งที่ 39 หลังถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำฯ ครบ 5 เดือน (ตั้งแต่ 9 ก.ย.68) โดยมี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ร่วมเข้าเยี่ยม
ทั้งนี้ มีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่มาปักหลักรอให้กำลังใจอยู่ด้านหน้าเรือนจำฯ พร้อมมอบรูปภาพขนาดใหญ่ให้ น.ส.พินทองทา และ นายณัฐพงศ์ ก่อนเดินเข้าเรือนจำฯ โดยเป็นภาพถ่ายสีขาว-ดำ ขนาดความสูงเกือบ 1 เมตร สมัย นายทักษิณ ยังสวมชุดนักเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมเขียนข้อความสีแดง ว่า "ด้วยความห่วงใย ท่านพันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็นกำลังใจ 18 ปี ยังคอยได้ อีกสองเดือนกว่าคงไม่นาน รักและคิดถึง คิดถึงท่านเมื่อใด ก็อดร้องไห้ทุกทีเพราะสงสารท่าน ถ้าติดแทนท่านได้ จะติดแทนท่านเลย ขอเป็นกำลังใจสู้ๆ จาก ลุงออด หมอกใหญ่ และน้องชายจรัญ" นอกจากนี้ กลุ่มคนเสื้อแดงยังนำละมุดสาลี่ยักษ์เวียดนาม น้ำหนักประมาณ 30 กก. จาก จ.อ่างทอง มาฝากอีกด้วย
ต่อมา เวลา 10.50 น. หลังเข้าเยี่ยม น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" พร้อม สามี ได้ออกมาเปิดเผยว่า จากการเข้าเยี่ยมคุณพ่อ วันนี้คุณพ่อก็ได้ฝากเป็นกำลังใจ และขอบคุณในทุกกำลังใจของทุกท่าน ส่วนการอัปเดตเรื่องการเลือกตั้งอย่างไรนั้น เรายังไม่ได้คุยกับท่านเลย ท่านเพียงขอบคุณในทุกๆ กำลังใจ
ส่วนเมื่อถามว่าคุณทักษิณทราบถึงผลการเลือกตั้งครั้งนี้ใช่หรือไม่ น.ส.พินทองทา พยักหน้ารับว่าท่านทราบตามข่าวค่ะ
เมื่อถามว่าคุณทักษิณได้ฝากเรียกขวัญกำลังใจไปทางผู้สนับสนุนบ้างหรือไม่ น.ส.พินทองทา ตอบว่า ท่านฝากขอบคุณทุกท่าน และฝากให้กำลังใจทุกคน และฝากให้กำลังใจอาจารย์เชน ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ด้วย เพราะท่านก็เต็มที่แล้ว ก่อนเดินทางกลับทันที