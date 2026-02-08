ผบ.ตร.เผยภาพรวมเลือกตั้งเรียบร้อย ไร้เหตุป่วน พบร้องทุกข์ฉีกบัตร–ซื้อเสียง 7 คดี สั่งเร่งสอบสวน

ผบ.ตร.เผยภาพรวมเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังปิดหีบทุกพื้นที่เดินหน้าขนย้ายหีบบัตรปลอดภัย พบร้องทุกข์กฎหมายเลือกตั้งหลายคดี โดยเฉพาะฉีกบัตร–ซื้อเสียง 7 เรื่อง อยู่ระหว่างสอบสวน สั่งคุมเข้มความปลอดภัยภาคใต้ หลังเกิดเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ในจ.ยะลา ย้ำตำรวจ-ทหารเฝ้าระวังเต็มกำลัง
วันนี้ (8 ก.พ.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการทำงานของศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) ว่า ภายหลังปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา 17.00 น. ขณะนี้ทุกพื้นที่อยู่ระหว่างการนับคะแนน โดยภาพรวมสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม ในวันนี้มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจและมีการรับแจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษในหลายข้อหาเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง รวมถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่อ.บันนังสตา จ.ยะลา ที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารชุดลาดตระเวนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการควบคุมสถานการณ์การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยดี อาจมีบางจุดที่การจราจรหนาแน่น เนื่องจากประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าว แต่ยืนยันว่าภาพรวมทุกอย่างดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย
สำหรับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่พบมากที่สุด เป็นกรณีการฉีกบัตรเลือกตั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหลายกรณีพบว่าเกิดจากความเข้าใจผิด ไม่มีเจตนากระทำความผิด ทั้งจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอง และบางกรณีเกิดจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือผู้มาใช้สิทธิ์
นอกจากนี้ ยังพบการกระทำความผิดในลักษณะการซื้อเสียง โดยขณะนี้มีรายงานทั้งหมด 7 เรื่อง อยู่ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 แห่งละ 1 เรื่อง และตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 3 เรื่อง รวม 7 คดี ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด
ผบ.ตร.กล่าวว่า ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จะมีการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งไปเก็บรักษาในระดับจังหวัด โดยการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนกว่าจะส่งมอบหีบบัตรให้กับ กกต.จังหวัดแล้วเสร็จ
ในส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรภาค 9 ประสานความร่วมมือกับฝ่ายทหารอย่างใกล้ชิด ซึ่งก่อนหน้านี้มีการวางแผนปฏิบัติการไว้แล้ว โดยให้เน้นการทำงานด้านการข่าว การจัดชุดปฏิบัติการร่วม และเตรียมแผนเผชิญเหตุในช่วงการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง ยืนยันว่าทั้งตำรวจและทหารในพื้นที่มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ เชื่อว่าการก่อเหตุในพื้นที่ดังกล่าวเป็นความพยายามของกลุ่มผู้ไม่หวังดีในการแสดงศักยภาพว่ายังสามารถก่อเหตุได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้รับบาดเจ็บ ซึ่งตนขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บ และได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เข้าเยี่ยมและดูแลอย่างใกล้ชิด
สำหรับการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการซื้อเสียง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ย้ำว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่ กกต.กำหนด โดยตำรวจสามารถดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นและรายงานต่อ กกต.ภายใน 72 ชั่วโมง จากนั้นอาจมีการโอนคดีหรือทำงานร่วมกันจนกว่าจะแล้วเสร็จ และจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด