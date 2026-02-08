อธ.อัยการ“วัชรินทร์” แนะให้เลือกคนมีความสามารถบริหารประเทศ

อธิบดีอัยการ“วัชรินทร์” ควงคุณเเม่เข้าคูหา เลือกคนมีความสามารถบริหารประเทศ เชื่อพรรคการเมืองยุคนี้รู้กฎหมาย ไม่น่าจะมีคดีล้มล้างการปกครอง
เมื่อเวลา 12.15 น. วันนี้ 8 ก.พ.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 33 เขตเลือกตั้งที่ 12 โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหมนายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน เดินทางมาลงคะเเนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส.เเละลงประชามติ
นายวัชรินทร์ อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน กล่าวว่า วันนี้เดินทางมาพร้อมคุณแม่เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและลงประชามติ บรรยากาศเลือกตั้งวันนี้มีความคึกคักและมีคนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างมาก
เท่าที่มองส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนหนุ่มสาวที่ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กัน ตนมองว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะเราใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนเข้าไปบริหารประเทศไทย ถ้าเราเลือกคนที่มีความรู้สามารถเข้าไปบริหารประเทศจะทำให้อนาคตประเทศเดินไปได้ด้วยดี
โดยเฉพาะส.ส. มีส่วนสำคัญในการผลักดันกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนชาวไทย ในช่วงบ่ายนี้ยังมีเวลาการเลือกตั้งที่จะสิ้นสุดในเวลา 17.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสละเวลาไม่นานดีกว่าที่จะนอนหลับทับสิทธิ์ การเลือกตั้งไม่ได้เลือกบ่อยนานๆจะมีโอกาส เพื่อให้ได้มีรัฐบาลที่เข้มแข็งและมีความรู้ความสามารถ ในการบริหารประเทศรวมถึง ส.ส. ที่จะเป็นตัวแทนของเราในสภาต่อไป
นายวัชรินทร์ อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของอัยการสำนักงานการสอบสวนกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาตรา 49 หรือที่เรียกว่าคดีล้มล้างการปกครองฯ
ตามขั้นตอนหากมีผู้ร้องเข้ามาว่ามีบุคคลหรือพรรคการเมืองใด มีการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองฯ ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ว่าได้ทำมีความผิดหรือไม่ ซึ่งต้องยื่นผ่านทางท่านอัยการสูงสุด
โดยทางสำนักงานการสอบสวนของอัยการเราจะเป็นผู้วินิจฉัยเบื้องต้นก่อนเสนออัยการสูงสุด พิจารณามีคำสั่ง ว่าจะรัยดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่
ซึ่งก็เชื่อว่าการเมืองแต่ละพรรคการเลือกตั้งครั้งนี้ มีความเข้มแข็งและรู้กฎหมายว่าอะไรที่สามารถทำได้หรือไม่ได้ จึงเชื่อว่าทุกพรรคตอนนี้มีความพร้อม ที่จะเสนอตัว ต่อประชาชนเพื่อทำหน้าที่ในสภาหรือคณะรัฐมนตรี