บช.น.รับแจ้ง ยายวัย 71 ปี ฉีกบัตรเลือกตั้ง ยอมรับเข้าใจผิด คิดว่าต้องแยกส่วน

MGR Online-ที่เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง ยายวัย 71 ปี เข้าไปลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งแล้วฉีกบัตร รับสารภาพเข้าใจผิด คิดว่าต้องฉีกแยกส่วน นำเฉพาะส่วนที่กากบาทหย่อนลงหีบบัตร
วันนี้ (8 ก.พ.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.ช่วยราชการ บช.น.ในฐานะหัวหน้า ศปก.น.ได้รับรายงานว่า เมื่อเวลา 14.10 น. ที่เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บริเวณลานจอดรถวัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ พื้นที่ สน.คลองตัน มีเหตุการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้ง (ทำการฉีกบัตรเลือกตั้ง)
พฤติการณ์เมื่อเวลา 14.10 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งว่า ที่เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บริเวณลานจอดรถวัดธาตุทอง มีผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.เลือกตั้ง โดยผู้ก่อเหตุชื่อ น.ส.อินทิรา (สงวนนามสกุล) อายุ 71 ปี อยู่ที่ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ได้เข้ามาแสดงตัวเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบทราบว่า เป็นผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมาย จึงได้มอบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง คือสีเขียว และสีชมพู จำนวน 2 ใบ เมื่อเข้าไปลงคะแนนในคูหาเพื่อลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง ผู้ก่อเหตุได้ทำการฉีกบัตรลงคะแนนทั้ง 2 ใบ
จากการสอบถาม น.ส.อินทิรา ให้การว่า เป็นเหตุเข้าใจผิด คิดว่าต้องฉีกแยกส่วน นำเฉพาะส่วนที่ทำเครื่องหมายกากบาทหย่อนลงหีบบัตร จึงได้แจ้งสิทธิ์และข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน เพื่อดำเนินการต่อไป.