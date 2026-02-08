ผบ.ตร.ควงภรรยาใช้สิทธิเลือกตั้งที่จ.ระยอง สั่งคุมเข้มความสงบทั้งประเทศ

ผบ.ตร. ควงภรรยา ใช้สิทธิเลือกตั้ง–ประชามติ ที่จ.ระยอง กำชับตำรวจดูแลความสงบเข้ม หากพบเหตุผิดปกติให้แก้ไขทันทีและรายงานด่วน
วันนี้ (8 ก.พ.) เวลาประมาณ 12.10 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ. ตร.) พร้อมด้วย นางกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ที่อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
ทั้งนี้ ผบ.ตร. ได้กำชับให้ดูแลรักษาความสงบการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีเหตุสำคัญให้รีบแก้ไขปัญหาแล้วรายงานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบโดยด่วน