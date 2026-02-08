กองปราบบุกจับสตาฟคณะหมอลำชื่อดังหนีคดีลักทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ

ตำรวจกองปราบบุกรวบทีมงานคณะหมอลำชื่อดังหลังเวทีหนีคดีลักทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ สารภาพทำไปเพราะหนี้สินรุมเร้า
วันนี้ (8 ก.พ.)พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. และ พ.ต.ต.เอกสิทธิ์ อินทร์โท่โล่ สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุมนายมงคล (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดอุดรธานีที่ 505/2568 ลงวันที่ 24 พ.ย. 68 ข้อหา “ลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง หรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างในเวลากลางคืน และยักยอก” ได้บริเวณหลังเวทีหมอลำคณะดัง ที่กำลังแสดงอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทั้งนี้เมื่อปี 68 ขณะผู้ต้องหาทำงานเป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี ได้ก่อเหตุลักทรัพย์ภายในร้าน ทั้งเครื่องดื่มและเงินสด รวม 3 ครั้ง สร้างความเสียหายรวมกว่า 80,000 บาท ก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่ ต่อมานายจ้างเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน จนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าหนีไปทำงานอยู่กับ คณะหมอลำชื่อดัง และได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญหลายด้าน ทั้งเป็นพนักงานขับรถ รับ–ส่งศิลปิน ดูแลนักร้องนักแสดงภายในคณะ รวมถึงทำหน้าที่เป็นพ่อครัวประกอบอาหารให้กับทีมงานและบุคคลในคณะด้วย ล่าสุดทราบว่าคณะหมอลำดังกล่าวเดินทางมาเปิดการแสดงที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาได้บริเวณหลังเวทีการแสดง ท่ามกลางบรรยากาศที่มีแฟนเพลงจำนวนมากเข้าชมการแสดง
จากการสอบสวน นายมงคล ให้การรับสารภาพว่า ก่อเหตุจริง เนื่องจากขณะนั้นมีภาวะหนี้สิน ใช้เงินเกินตัว และหมุนเงินไม่ทัน จึงตัดสินใจก่อเหตุลักทรัพย์ดังกล่าว จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป