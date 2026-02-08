รวบสาวบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างผกก.สวนผึ้ง หลอกเหยื่อโอนเงิน 5.7 ล้าน

คอมมานโดตามรวบสาวบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างตัว ผกก.สวนผึ้ง โทรข่มขู่เหยื่อกล่าวหาพัวพันยาเสพติด–ฟอกเงิน ก่อนหลอกโอนเงิน 5.7 ล้าน
วันนี้ ( 8 ก.พ.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม น.ส.นูรูล อายุ 21 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1979/2568 ลงวันที่ 21 มี.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ” ได้บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 แขวงและเขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เมื่อปี 67 ได้มีคนร้ายโทรศัพท์มาหาผู้เสียหายก่อนแอบอ้างตัวเป็น พ.ต.อ.อำนวย เด่นเวหา ผกก.สภ.สวนผึ้ง เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหาย โดยอ้างว่านำไปตรวจสอบคดี จากนั้นคนร้ายแจ้งว่า ผู้เสียหายมีชื่อพัวพันกับคดียาเสพติดและขบวนการฟอกเงิน พร้อมส่งเอกสารและภาพการจับกุมมาให้ดู จากนั้นได้หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินในทุกบัญชีธนาคารมาตรวจสอบ หากไม่มีความผิดจะโอนเงินคืนภายใน 1–2 วัน
ผู้เสียหายหลงเชื่อ ยอมโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,783,999 บาท ก่อนจะไม่สามารถติดต่อคนร้ายได้อีก จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดี กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่า บัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนเงินเป็นของ น.ส.นูรูล ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งหลบหนีมากบดานอยู่บริเวณย่านหมอชิต 2 เขตจตุจักร จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.พญาไท ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป