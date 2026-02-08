โฆษกศาลยุติธรรม เผยศาลฎีกาเเผนกคดีเลือกตั้ง สั่งเพิกถอนสิทธิผู้สมัคร 59 ราย รอด 1 ราย

โฆษกศาลยุติธรรม เข้าคูหา เชิญชวน ปชช.ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เผยศาลฎีกาเเผนกคดีเลือกตั้ง สั่งเพิกถอนสิทธิผู้สมัคร 59 ราย รอด 1 ราย
เมื่อเวลา 08.14 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 36 เขตออกเสียงที่14 ซอยลาดพร้าว101/1กรุงเทพมหานคร เเขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม
นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า วันนี้ เดินทางมาเลือกตั้ง ตั้งเเต่ช่วงเช้าเพื่อตั้งใจว่าจะมาใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนราษฎรฯแล้วค่อยกลับไปทำธุระต่อ ก็พบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ในช่วงเช้า ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ วันนี้มาถึงหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่ยังไม่ 8 โมงครึ่ง ก็มีคนมาต่อแถวเข้าคิวเรียบร้อยแล้ว
อยากฝากถึงประชาชนที่กำลังเดินทางมาเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิของประชาชน ซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนราษฎรไปทำงานแทนเรา
ขอเชิญชวนประชาชนให้ออกมาเลือกคนที่เรารักและพรรคที่เรามั่นใจว่าเขาจะสามารถไปทำงานให้เราได้จริงๆ ทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาล
ที่สำคัญครั้งนี้เรายังมีสิทธิ์ลงมติในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศถือเป็นโอกาสของเราที่จะได้ใช้สิทธิ์เพื่อกำหนดทิศทางของประเทศเราด้วยตัวเราเอง
โฆษกศาลยุติธรรม ยังกล่าวถึงคดีที่ศาลฎีกาฯเเผนกคดีเลือกตั้ง มีการรับคำร้องจาก กกต.คดีเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ว่า กกต.มียื่นคำร้องรวมทัังหมด 60 เรื่อง โดยเเบ่งเป็นขอเพิกถอนสิทธิ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 29 เรื่อง และแบบบัญชีรายชื่อ 31 เรื่อง
ศาลฎีกา เเผนกคดีเลือกตั้ง ก็ได้ทำงานอย่างเต็มที่เเข่งกับเวลาเพื้อไม่ให้กระทบสิทธิผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์ผู้สมัครเลือกตั้งทั้งหมด 59 เรื่อง ยกคำร้อง 1 เรื่อง