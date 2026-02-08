ผบช.น.ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง ไม่พบการฉีกบัตร ย้ำตำรวจเฝ้าระวังใกล้ชิด

MGR Online-"สยาม" รุดตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง 4 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียง เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัย การจราจรโดยรอบไม่ติดขัด ย้ำตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เป็นกลาง และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
วันนี้ (8 ก.พ.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทินกร สมวันดี ผบก.อก.บช.น.และ พ.ต.อ.ธนโชติ ฤกษ์ดี ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และจุดลงประชามติ 1. หน่วยเลือกตั้ง บริเวณปากซอยราชพฤกษ์ 24 พื้นที่ สน.ตลิ่งชัน 2. หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนวัดตรีทศเทพ พื้นที่ สน.ชนะสงคราม 3. หน่วยออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียง วชิราวุธวิทยาลัย พื้นที่ สน.ดุสิต 4. หน่วยเลือกตั้ง ภายในกรมสรรพสามิต พื้นที่ สน.ดุสิต เพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ
จากการตรวจพื้นที่ทุกจุดพบว่า ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียง เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้ รายงานสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใด รวมถึงสภาพการจราจรโดยรอบหน่วยเลือกตั้งและจุดลงประชามติ ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัด
ทั้งนี้ บช.น.ยังคงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เป็นกลาง และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเลือกตั้งและการลงประชามติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ศปก.น.รายงานว่า ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่พบรายงานการฉีกบัตร.