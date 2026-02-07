ผบ.ตร.สั่งคุมเข้มเลือกตั้ง เตือนห้ามขาย–แจก–จัดเลี้ยงสุรา ตั้งแต่ 18.00 น. วันนี้

ผบ.ตร.กำชับตำรวจทั่วประเทศคุมเข้มวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง เฝ้าระวังทุจริต พร้อมเตือนห้ามขาย–แจก–จัดเลี้ยงสุรา ตั้งแต่ 18.00 น. วันนี้ ฝ่าฝืนโทษหนักถึงจำคุก ชวนดาวน์โหลดแอป Police Care ดูกฎหมายเลือกตั้งแบบง่ายฉบับประชาชน
วันนี้ (7 ก.พ.) พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องขอ หรือจนเสร็จสิ้นการนับคะแนน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญตามกลไกของระบอบประชาธิปไตย พร้อมกำชับตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังการกระทำที่ส่อไปทางกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ในวันเลือกตั้ง ตำรวจมีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง และดูแลรักษาความปลอดภัยในภาพรวม ตลอดจนอำนวยความสะดวกการจราจรผบ.ตร.กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของชุดเคลื่อนที่เร็วระดับสถานีตำรวจ และระดับจังหวัด ให้มีความพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาทำความเข้ากฎหมายเลือกตั้งให้ชัดเจน และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พิทักษ์เลือกตั้ง/66) โดยเคร่งครัด
พล.ต.ท.ชัยต์พจน กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์เตือนพี่น้องประชาชน "ห้ามขาย จ่ายแจก จัดเลี้ยง สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด" ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2569) ถึงเวลา 18.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2569) หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ รองโฆษก ตร. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทำความเข้าใจสิทธิหน้าที่ในการลงคะแนนเลือกตั้ง รวมทั้งสิ่งที่ไม่ควรกระทำเนื่องจากอาจเป็นการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ โดยพี่น้องประชาชนสามารถดูรายละเอียดดังกล่าวได้ในแอปพลิเคชัน “Police Care” ฟีเจอร์ “ข่าวและอัปเดต” คลิกที่ “ความรู้กฎหมายเลือกตั้ง” ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย และครอบคลุม โดยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android ผ่าน Play Store และ IOS ผ่าน App Strore